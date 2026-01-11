為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗可能提前改選眾院 執政夥伴及最大在野黨稱「做好戰鬥準備」

    2026/01/11 15:12 編譯孫宇青／綜合報導
    高市早苗研擬利用當前內閣高支持率，重塑國會眾議院的版圖。（法新社）

    高市早苗研擬利用當前內閣高支持率，重塑國會眾議院的版圖。（法新社）

    日本首相高市早苗可能在本月底提前改選國會眾議院的猜測持續升溫，當年內閣的執政夥伴、日本維新會代表吉村洋文11日在《日本放送協會》（NHK）訪問中表示，「如果高市決定解散國會，身為執政聯盟夥伴，我們已做好戰鬥準備」。

    《彭博》報導，吉村洋文表示，解散國會是首相的特權，「如果她決定解散國會，身為執政聯盟夥伴，我們已做好戰鬥準備」。他進一步談到9日與高市的對話，「與首相交談後，感覺日本正邁入新階段」，但並未解釋所指為何。

    吉村洋文的言論加劇外界的猜測，高市早苗將試圖利用去年10月以來內閣持續維持7成以上高檔的支持度，來鞏固執政聯盟的權力。她所在的執政黨自民黨及盟友日本維新會，目前在權力強大的眾院中僅擁有微弱多數席位，主要得益於3名獨立議員的支持。

    《讀賣新聞》9日晚間引述未具名政府官員的說法披露，高市考慮在通常國會（例行國會）於本月23日開議時解散眾院，並可能會在2月8日或15日舉行大選，其他日媒隨後也發布類似報導。

    最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥也表示，該黨目前已進入競選模式，「23日解散眾院的可能性非常大，既然他們已採取行動，我們打算繼續積極跟進」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播