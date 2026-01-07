生死互換！英國警方誤認車禍死亡少年 2家庭震驚難以接受

英國警方在執勤。示意圖，非當事人。（美聯社資料照）

英國警方近日坦承發生一起嚴重烏龍事件，警方在處理1場致命車禍中，搞混死者與傷者的身分，以致錯誤通報了兩個家庭，導致這兩戶人家經歷長達3週的「錯位悲痛」。

綜合英媒報導，事發於去年（2025年）耶誕節前，英格蘭南約克郡一輛豐田汽車撞上路樹，車內多名青少年受影響。事故共造成2人死亡，包括18歲的約書亞（Joshua Johnson）及1名17歲少女，而17歲的特雷弗（Trevor Wynn）受傷送醫。

由於警方的失誤，導致約書亞的家人在耶誕節期間，一直以為兒子仍在醫院接受治療，直到後來才被告知，在這場車禍中，不幸喪生的實際上是兒子。與此同時，另一個家庭則發現，讓他們哀痛欲絕3週的兒子特雷弗，實際上還活著。

這個令人難以置信的烏龍事件於上週日（1月4日）浮出水面，當時倖存少年恢復意識後，告訴震驚的醫務人員：「我是特雷弗。」消息人士稱，由於倖存少年傷勢嚴重，且約書亞和特雷弗外貌十分相似，因此直到他醒來才有人發現他並非約書亞。

據稱，特雷弗的家人原本已計劃在近日舉行葬禮；而約書亞的父母在得知這個可怕的錯誤後，悲痛欲絕，甚至難以接受。

英國警方昨天（6日）發表道歉聲明稱，已主動提出與這兩個家庭會面，解釋事件經過，並承諾將全面檢討相關程序，確保此類「不可原諒的錯誤」不再發生。

