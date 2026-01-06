為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    草木皆兵！委國總統官邸爆槍響 竟是警方錯認自家無人機開火

    2026/01/06 19:14 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉總統官邸傳槍響，加拉加斯市中心民眾看見街上出現不少維安人員和裝甲車。（圖翻攝自X平台）

    美軍3日突襲委內瑞拉，閃電生擒獨裁總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際關注。台灣時間今天（6日）上午又驚傳委國總統官邸槍聲大作，疑似又遭攻擊，後來竟發現是警方錯認自家政府無人機，一人開火大家也跟著開火，鬧了一場大烏龍。

    綜合外媒報導，當地時間5日晚間8點30分（台灣時間6日上午8點30分）左右，委內瑞拉總統官邸「觀花宮」（Palacio de Miraflores）爆發激烈槍響，嚇壞不少民眾，以為又是美軍發動新一輪攻擊。網傳影片可以看到，委國首都加拉加斯（Caracas）暗夜裡槍聲大作，人們四處奔逃尋找掩護，市中心一度陷入混亂；當地民眾還拍下武裝維安人員在觀花宮附近巡邏戒備、進行交通管制，甚至出動裝甲車上街。

    據悉，槍響最初來自於觀花宮的維安警力，其中一人朝一架持續在觀花宮上空盤旋的「不明身分」無人機開槍，接著數名維安也跟著發起攻擊。不過美方已表態此次事件與他們無關，後來發現這是委國安全部隊之間缺乏溝通所造成的混亂，這些無人機其實是委國政府安全單位下令部署的，但事前並未通報警方，警方以為是具敵意的無人機，因此開火。

    不過，委國官方拒絕承認鬧了這場烏龍，僅稱「警方是在發現無人機後進行了威嚇性射擊」，宣稱「沒有發生任何交火」。

