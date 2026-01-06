為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印尼峇里島擬祭新政策 要求外國遊客提交財力證明

    2026/01/06 19:15 即時新聞／綜合報導
    峇里島是印尼知名的度假勝地。（歐新社）

    印尼峇里島擁有夢幻般的海灘與熱帶氣候，成為許多旅客人生必訪的度假勝地之一，當地政府正計畫推出新觀光政策，未來要前往峇里島的旅客，可能需要在出發前提交3個月的銀行帳戶紀錄。

    英媒《每日郵報》報導，峇里島政府正考慮推行一項新規，未來可能要求外國旅客在出發前提交特定文件。這項提案名為《優質觀光區域實施條例》（Regional Regulation on the Implementation of Quality Tourism），是當局重整峇里島整體觀光產業計畫的一部分。

    據報導，新規定將來可能要求旅客提供足夠的旅費證明，例如提交過去3個月的銀行帳戶紀錄，相關的審查標準將依照旅客計畫在峇里島停留的時間長短，以及旅遊期間的活動安排來評估。其中，草案內容還規定，旅客必須持有已開票的回程機票，以確保此次旅遊屬於短期停留。

    由於峇里島過去曾發生多起旅客逾期居留，或旅途期間資金不足的情況，甚至有部分人士違反當地法規，而該提案也再次強調，旅客須遵守當地的文化習俗、社會規範與法律。這份草案一旦獲得峇里島地方議會的批准，計畫會在1年內正式實施。

