川普點名威脅當談判武器？ 墨西哥總統：不相信美軍入侵可能性

墨西哥總統薛恩鮑姆5日舉行例行記者會，談美國對委內瑞拉的行動。（法新社）

美國總統川普軍事干預委內瑞拉，活捉前總統馬杜羅後，點名墨西哥小心，不過，墨西哥政府和分析人士淡化川普對墨國進行片面軍事行動的可能性。專家指出，川普這類威脅就如同關稅，是一種「談判武器」，以獲取外交、商業優勢。

《美聯社》6日報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）5日也淡化美軍行動的可能性，表示「我不認為有此風險」，「與美國政府之間存有協調、有合作」，「我不相信入侵（的可能性），我甚至不認為這是他們在認真考慮的事情」，她說，組織犯罪問題並非透過外國軍事干預來解決。薛恩鮑姆證實，她與川普的對話曾多次提到美軍介入的構想，但是她認為這種作法行不通，並堅持她和川普的關係是互相尊重。

儘管淡化美軍對墨國採取行動可能性的專家，所持理由為墨國向來遵守華府的要求，以及兩國經濟關係密切，不過，許多人預期接下來會有更多這類威脅，以迫使墨西哥更進一步讓步，也無人能大膽地完全排除，川普出人意料突然採取行動的可能性。

分析指出，墨西哥的情況，與委內瑞拉或古巴等其他被美國盯上的國家截然不同。首先，薛恩鮑姆是經合法選出的民選總統，具有民意基礎；其次，墨西哥是美國的主要商貿夥伴，美國境內住有高達4000萬墨西哥裔人口。第三，根據前墨西哥駐美大使巴塞納（Martha Barcena）說法，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）「已承認美墨之間存在高階合作關係」。

墨西哥安全事務分析師索塞多（David Saucedo）認為，這種軍事威脅類似關稅施壓，都是為了取得商業、外交和政治上優勢的「談判武器」。他說，川普和魯比歐正在演一齣「黑臉和白臉」的戲碼：川普放話威脅，魯比歐則負責安撫；軍事行動要錢、後勤和承擔風險，「在社群媒體一篇發文不費吹灰之力，而且向來非常有效」。

專家指出，自從川普施加關稅後，墨西哥政府正滿足華府的幾乎所有要求；薛恩鮑姆對販毒集團也比前任政府更強硬，加強查緝毒品、逮捕毒梟和引渡。墨西哥智庫「經濟教學研究中心」（CIDE）政治分析師雷卡特（Carlos Perez Ricart）說，「在墨西哥的干預、軍事行動，都會使這樣的合作停擺」，這將使美國面臨失去合作夥伴的龐大風險。

