疑管制區商店「遺失美工刀」 關西機場旅客重新安檢、航班大亂

日本關西機場昨（4）日晚間傳出，機場安全管制區內的免稅商店疑似「遺失美工刀」，全場旅客臨時重新進行安檢，導致部分航班異動。（照片由網友「Chienai Liang」授權提供，本報合成）

號稱從未遺失旅客行李的日本關西國際機場，昨（4）日晚間卻傳出，機場安全管制區內的免稅商店疑似「遺失美工刀」，機場為航空安全考量，臨時要求全場旅客重新進行安全檢查，導致部分航班異動、甚至直接取消。有不少受到本次事件影響的台灣旅客，紛紛前往社群平台發文描述事發經過。

不少準備結束旅日行程回國的台灣旅客，4日晚間陸續在社群平台Threads發文透露，原本他們要在關西國際機場搭機回台，卻突然聽到機場廣播通報機場安檢系統出現問題，因此現場所有旅客要重新過安檢。眾人原以為只是短暫耽擱，不料卻從晚間10點等到隔日凌晨2點多，期間並未收到任何來自官方的明確說明。

被迫滯留關西國際機場的台灣旅客還提到，機場後來出現大量機場保安、地勤與警消人員，甚至洗手間周圍也佈署人力警戒，導致現場氛圍緊張，然而經過漫長等待後，機場最終直接取消原訂航班。部分台灣旅客事後從社群網路得知，有準備從桃園機場搭機的旅客收到公告，關西國際機場航班異動事件，疑似因1把美工刀在管制區遺失所致。

據了解，受到影響的班機以4日晚間出發的航班為主，目前已有部分航班恢復正常。另有台灣旅客分享廉價航空航捷星航空的補救方案，包括改搭今日經東京成田轉機航班、總行程需時約18小時，或延至明（6）日下午搭乘大阪直飛班機，惟中間住宿需旅客自行負擔，並僅口頭表示可能補償約1萬3000日圓（約新台幣2600元）。

