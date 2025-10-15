為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    30年沒弄丟過行李！日本「這機場」創全球紀錄 最神關鍵曝光

    2025/10/15 20:22 即時新聞／綜合報導
    日本關西國際機場。（彭博）

    日本關西國際機場。（彭博）

    日本關西國際機場創下驚人紀錄！自1994年啟用至今，從未發生過行李永久遺失事件，即便光2023年就處理超過千萬件行李，仍維持零失誤紀錄。這項難以置信的成就，讓該機場連續8次獲得「全球最佳行李處理機場」的肯定。

    每日郵報》報導，日本關西國際機場（KIX）自1994年開放營運以來，30年間未曾發生旅客行李永久遺失事件。光是2023年，該機場就處理了超過1000萬件行李，卻仍能零失誤，堪稱世界機場奇蹟。這項優異表現讓關西機場連續8次榮獲「全球最佳行李處理機場」大獎，擊敗無數國際競爭對手。

    關西機場之所以能維持完美紀錄，關鍵在於極致嚴謹的行李管理流程。所有行李在托運與裝載過程中，都經過多次標籤核對，實施「三重標籤檢查」，確保行李不會送錯航班。一旦發現錯誤，地勤人員會立即展開全面搜尋，從貨艙到分揀區不放過任何角落。

    此外，關西機場也設定明確目標，所有託運行李應在班機落地後，15分鐘內送上行李轉盤；對於易碎物品，更由人員親手交還旅客，而非透過輸送帶傳送。即使遇到濕掉的行李，也會在送出前擦乾，並統一將把手朝外擺放，展現無微不至的貼心服務。

    根據航空科技公司統計，2024年全球有多達3340萬件行李遭誤處理，雖比2023年略降，但誤失率仍居高不下；其中歐洲地區行李問題最為嚴重，旅客遇到行李遺失的機率是其他地區的兩倍。相比之下，亞太地區表現亮眼，誤失率最低，尤以關西機場最為突出，成為世界機場行李處理的模範。然而值得注意的是，關西機場因興建於人工島上，地基正逐年下沉，恐成未來最大挑戰。

