「到此為止！」格陵蘭總理反擊川普併吞幻想 法國聲援挺丹麥

格陵蘭總理尼爾森發文斥川普，要他別再幻想併吞，必須尊重國際法。（法新社資料照）

美國總統川普再度威脅併吞格陵蘭，引發當事國與歐洲盟邦強烈反擊。格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）5日打破沉默，公開斥責川普的行為是「併吞幻想」並要求立即停止施壓；法國政府同日也表達「堅定支持」，批評美軍在委內瑞拉的行動已破壞國際法秩序，歐洲正防範「弱肉強食」時代的降臨。

據《法新社》報導，面對川普多次放話要奪取這塊丹麥自治領土，尼爾森5日深夜在臉書發文強硬表態：「夠了，到此為止！」他強調，格陵蘭不接受任何形式的隱喻威脅或併吞幻想，「我們對對話與討論持開放態度，但這必須透過正當管道，並在尊重國際法的前提下進行。」

川普日前加倍強調格陵蘭應成為美國領土，並無視丹麥總理要求其停止威脅的呼籲。由於美軍近期剛突襲委內瑞拉並生擒該國領導人馬杜羅（Nicolas Maduro），川普對格陵蘭的覬覦已不再被視為玩笑，而是歐洲各國眼中真實的戰略威脅。

法國挺丹麥主權 痛批美介入委國違法

法國外交部發言人康法夫勒（Pascal Confavreux）5日接受電視一台（TF1）訪問時，對丹麥與格陵蘭表達「深切團結」。康法夫勒嚴肅指出：「國界不能透過武力更改」，格陵蘭的主權歸屬應由當地民眾與丹麥決定，絕非美國。

康法夫勒同時針對美軍介入委內瑞拉的行動提出批評，直言該行動「並未尊重國際法」。他表示，雖然法國對失去合法性的馬杜羅垮台不會感到哀悼，但身為聯合國安理會常任理事國，法國必須譴責任何違反《聯合國憲章》的單邊主義行徑。

康法夫勒指出，國際社會正目睹「強權即公理」（the law of the strongest）時代的降臨。他強調，法國雖不願見到此一趨勢，但已開始針對這類「弱肉強食」的外交環境做準備，且「絕不會坐以待斃」。

報導分析指出，尼爾森與法方的強硬表態，顯示在國際法體系受挑戰之際，歐洲國家正因應美方可能的進一步行動，試圖捍衛北極圈的國界現狀。

