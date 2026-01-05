川普警告哥倫比亞古巴 中國：願與拉美應對風雲變幻

委內瑞拉總統馬杜羅遭美國綁架，被視為美中在委國的權力搶奪戰。圖為美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

針對美國總統川普在逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦後點名警告哥倫比亞及古巴，中國外交部發言人林劍今天說，中方反對外部勢力以任何藉口干涉拉丁美洲國家內政，中方願與拉丁美洲國家一同「應對國際風雲變幻」。

林劍並針對馬杜羅（Nicolas Maduro）被捕後，是否將衝擊委內瑞拉對中國的石油供應及中國在委國的石油投資說，無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化中委兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。

中國外交部下午舉行例行記者會，美國逮捕馬杜羅的相關問題成為媒體關注焦點。央視新聞報導，林劍在回答一連串相關問題時，作上述表示。

林劍說，中方堅定支持「拉美和加勒比（海）和平區」地位，反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對「外部勢力」以任何藉口干涉拉美國家內政。

他宣稱，中國與拉丁美洲是「平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴」，「開放包容、合作共贏」是中拉合作的鮮明特點。拉美和加勒比國家「有權自主選擇發展道路和合作夥伴。中方願與拉方一道繼續團結協作，「應對國際風雲變幻」，以互利合作共謀發展繁榮，造福雙方人民。

林劍並針對上述中國與委內瑞拉石油合作相關問題回答，中委合作是「主權國家之間的合作，受到國際法和兩國法律的保護」。無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。

林劍今天再度針對美國逮捕馬杜羅夫婦說，中方對此表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反聯合國憲章宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜羅夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，透過對話談判解決問題。

川普（Donald Trump）3日在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會時表示，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點（watch his ass）」；他還提到，古巴可能成為美國在拉丁美洲地區更廣泛政策討論的一部分。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨川普出席上述記者會時則提到，「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官員，我至少會感到有點擔憂」。

