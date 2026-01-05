展現美動武意願與實力 《彭博》：逮馬杜羅台灣認有助遏阻習近平

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜羅及其妻子，官方並釋出馬杜羅被抓後照片。（翻攝自X：@sentdefender）

《彭博》5日報導，台灣官員認為美國總統川普抓捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動，是對北京入侵台灣的有力嚇阻，也展現美國有能力擊敗配備中國製武器的軍隊。

報導說，台灣安全部門一名高級官員說，美國推翻獨裁者馬杜羅的襲擊，向威權領導人，包括中國國家主席習近平釋出一個訊號：對於對美國利益至關重要的國際事務，川普有動用軍事力量的意願，這讓全球晶片中心的台灣感到安心。

這名官員也表示，台灣已駁斥川普此違反國際法的行動，恐促使北京仿效侵台的說法，因為中國認為台灣是其一部份，因此國際法根本不是北京考量的因素。他補充，北京欠缺的是能力，而非先例。

報導說，數十年來，作為台灣最大武器供應國的美國，一直是中國侵台的遏制力量，因為任何入侵都有招致美國制裁與軍事行動的風險。儘管對於一旦北京攻擊台灣，美國是否捍衛台灣的問題上，川普沒有明確表態，但上月他批准110億美元的軍售台灣案，這也是美國史上最大軍售交易之一。

反觀，在南美洲，委內瑞拉是中國武器最大買家，根據華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的統計，截至2020底的10年間，委內瑞拉購買了4.95億美元的中國武器，該採購額僅次於俄羅斯，同時期，委內瑞拉進口的武器中，俄國佔60%。

台灣副國防部長徐斯儉5日對立法委員說，與委內瑞拉從中國與俄國取得的武器相較，美國軍備的先進程度在此次行動展露無遺。委內瑞拉的問題不是武器來自哪一個國家，最關鍵的問題是維修。

報導說，沒有證據顯示中國的防衛系統失靈或出現維修問題。美國宣稱，其在委內瑞拉擁有廣泛的情報來源，這影響軍事襲擊的進展。

台灣另一位國安高級官員表示，委內瑞拉的軍事實力在幾小時內被美軍瓦解，這將讓北京深思。

台灣官員的樂觀情緒，與中國社群媒體上充斥的民族主義情緒大相逕庭，後者認為，該行動為北京可能如何處理與台灣的緊張，提供範例。而在台灣的社群媒體上，網友看法分歧，有些人憂心委內瑞拉的局勢發展恐讓北京躁進，另一些人則樂觀認為，該事件顯示美國對於與俄中關係緊密的國家，立場趨於強硬，並可能促使華府更加關注印太地區。

