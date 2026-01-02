為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    金正恩攜愛女跨年互動超親密 驚見「捧臉親吻」驚人畫面

    2026/01/02 00:08 即時新聞／綜合報導
    金正恩和夫人李雪主、女兒金主愛一起欣賞跨年節目。（朝中社）

    金正恩和夫人李雪主、女兒金主愛一起欣賞跨年節目。（朝中社）

    喜迎2026年，全球大城市都有舉辦跨年活動，北韓平壤也不例外！在北韓的跨年盛典上，領導人金正恩和女兒金主愛的互動再次成為焦點，年僅13歲的金主愛與父親互動親暱，比起父女，2人更像是情人，官媒鏡頭還捕捉到「親吻」畫面，北韓第一夫人李雪主直接被晾在一旁，引發熱議。

    金主愛近期時常和父親一同出現在螢光幕前，外界認為，金正恩可能有意讓她當接班人，不過，父女倆在公眾面前過度親暱的互動，不只外界議論紛紛，在保守的北韓社會也傳出有不少人看不下去。

    週三跨年夜，平壤五一體育場舉版盛大的新年慶祝活動，從北韓官媒《朝鮮中央電視台》元旦是出的畫面可以看到，金主愛穿著和父親同款皮革大衣亮相，晚會上坐在父母親的中間，一同欣賞節目演出。鏡頭捕捉到父女時而牽手、時而咬耳朵，跨年倒數喊到零時，金主愛還起身一手拖住父親臉龐親吻，讓金正恩笑得合不攏嘴。相比之下，李雪主出鏡次數少得可憐，被老公和女兒晾在一邊。

    官媒鏡頭捕捉到金主愛親吻父親的畫面。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

    官媒鏡頭捕捉到金主愛親吻父親的畫面。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

    金主愛與金正恩互動親暱，不像是父女。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

    金主愛與金正恩互動親暱，不像是父女。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

