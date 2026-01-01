為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    瑞士滑雪勝地酒吧火災數十死 疑似生日蠟燭或煙火點燃天花板

    2026/01/01 22:31 中央社
    瑞士奢華滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）的「星座」酒吧在跨年夜發生奪命爆炸，造成數十死、逾百傷。（擷取自X平台）

    瑞士奢華滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）的「星座」酒吧在跨年夜發生奪命爆炸，造成數十死、逾百傷。（擷取自X平台）

    瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納酒吧跨年派對發生火災，造成數十人喪生、100人受傷，多數傷者情況嚴重，起因尚待釐清，疑似生日蠟燭或煙火點燃天花板而引發。

    路透報導，警方發言人指出，爆炸發生在凌晨約1時30分，地點在克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）一間名為「星座」的酒吧。這起原本被通報為爆炸的火災，起因尚待釐清，但當局認為應屬意外，而非攻擊事件。

    瓦萊州（Valais canton）檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）說，調查正在進行中，「目前我們傾向認定是火災，任何時候都不存在攻擊的可能性」。

    2名自稱當時在場的法國女性接受法國BFM電視台訪問時表示，看到酒吧地下室區域起火，原因是一瓶插著「生日蠟燭」的瓶子被舉得太靠近木製天花板。

    其中1人向電視台表示：「火勢很快就在天花板蔓延開來。」2人因現場陷入恐慌，及時從狹窄樓梯爬上樓，逃到地面層，幾分鐘後火也蔓延到地面層。

    她們的說法目前尚無法從其他消息來源證實。路透經驗證的影片顯示，火勢從建築物內蔓延，俱樂部外有人奔跑、尖叫。

    義大利駐瑞士大使卡納多（Gian Lorenzo Cornado）告訴義大利Sky TG24電視台，當地官員向他表示，這場火災是有人在酒吧內施放煙火，點燃天花板而引發。

