    國際

    伊朗去年處決逾1500人創新高 死刑執行案件「空前」激增

    2026/01/01 22:38 編譯管淑平／綜合報導
    「伊朗人權」指控德黑蘭政府利用執行死刑製造恐懼，防爆發新的示威活動。（美聯社）

    「伊朗人權」指控德黑蘭政府利用執行死刑製造恐懼，防爆發新的示威活動。（美聯社）

    關注伊朗人權狀況的「伊朗人權」團體（Iran Human Rights）1日表示，根據他們的初步統計，去年伊朗處決了至少1500人，是該國執行這種極刑案件數「空前的」增加。

    《法新社》1日報導，該團體負責人阿米瑞—莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示，這個數字「非常驚人」，「是過去35年來所未見，自『伊朗人權』成立以來，我們從未見過如此高的數字」。

    「伊朗人權」尚未發布2025年伊朗處決人數的最終正式統計，不過，他們表示，已經確認有至少1500人遭處死，其中700多人是因毒品相關罪行遭處決。根據該團體以及法國反死刑組織「共同反死刑」（Together Against the Death Penalty）的數據，2024年伊朗處決了至少975人。

    阿米瑞—莫加達姆說，自從2022年9月，因伊朗庫德族婦女艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾遭道德警察逮捕，於羈押期間喪生，引發全國大規模示威後，該國死刑執行人數就直線上升，從2022年500多件，到2023年增加到超過800起，再到2024年的975起。

    伊朗人權公佈的這份初步數據，也時值伊朗因不滿經濟停滯，已一連數日發生示威活動，1日並傳出示威群眾和安全部隊衝突。阿米瑞—莫加達姆表示，「伊朗政府利用死刑當作製造恐懼的工具」，執行這些死刑案件的目的，向來是防範爆發新的示威活動，「不過，一如你們這幾天所見，他們並未成功」。

