哭倒在爆乳女記者胸懷！湖人男球迷身分起底

一段NBA賽後「情緒崩潰」的受訪畫面在社群平台瘋傳。（圖擷取自IG/@lefttehmarcc）

一段NBA賽後「情緒崩潰」的受訪畫面在社群平台瘋傳，身穿湖人14號球衣的男子低頭靠在女記者胸前痛哭，畫面既衝擊又荒謬，不少網友第一時間信以為真。事後有網友追查影片來源，確認畫面主角是來自菲律賓的網路創作者卡爾德隆（Marc Angelo Calderon）透過AI製作的「採訪迷因」。

影片近日在Threads、X與Instagram等平台快速擴散，畫面中男子神情悲痛、情緒失控，整個人向前傾倒，臉埋進爆乳女記者胸前，女記者一手持麥克風、一手拍肩安撫，構圖宛如賽後即時轉播，讓不少人誤以為是洛杉磯湖人輸球後的真實受訪畫面。

請繼續往下閱讀...

不過，很快就有眼尖網友發現破綻。有人比對指出，男子球衣上的「LAKERS」字樣在不同畫面中出現左右顛倒，人物肢體比例略顯僵硬，背景光影過於平滑，與真實賽後轉播的鏡頭質感明顯不同；也有人注意到，女記者的臉孔與動作在多支影片中高度重複，疑似為AI生成影像常見的複製痕跡。

隨著線索浮現，影片主角身分也被起底，原來畫面中的男子並非球迷，而是來自菲律賓的網路創作者卡爾德隆（Marc Angelo Calderon）。他在個人社群平台上，已發布多支同系列作品，都以AI技術製作，刻意模仿體育轉播畫面。

依照其創作設定，卡爾德隆並非觀眾，而是「湖人14號菲律賓新秀球員」，在球隊落敗後接受菲律賓電視台ABS-CBN女記者訪問；每支影片幾乎都安排「情緒崩潰、頭撲向女記者」的橋段，正是這種高度戲劇化設計，讓不少網友在未細看前就誤判為真實賽後畫面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法