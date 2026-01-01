控無人機襲擊普廷官邸 俄國防部：烏克蘭涉案證據將提交美國

俄羅斯國防部公布無人機殘骸影片。（美聯社）

俄羅斯今（1日）宣布，已從擊墜的烏克蘭無人機中提取出檔案，其中有足以證明烏克蘭打算襲擊俄羅斯總統官邸的資訊，相關檔案將交給美國，作為證據。

俄羅斯上月29日指控，烏克蘭用91架無人機攻擊諾夫哥羅德地區（Novgorod）的總統官邸，但烏克蘭方面矢口否認。

《路透》報導，俄羅斯國防部週四在社交通訊平台Telegram發文說：「路徑檔案的解密顯示，烏克蘭無人機在2025年12月29日的最終攻擊目標，是諾夫哥羅德地區俄國總統官邸的設施。」

聲明補充說：「這些資料會透過既有管道，移交給美國。」

美國總統川普（Donald Trump）起初對於俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）深感同情，他週一對媒體說，普廷已經告知他官邸被烏克蘭無人機攻擊的消息，而他對這件事「非常生氣」。

但到了週三，川普轉變為對無人機事件抱持懷疑態度，他在自家的社群平台Truth Social轉發了一篇《紐約郵報》的社論，該篇社論內容指控，俄羅斯設法阻撓俄烏達成和平協議。

