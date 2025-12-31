泰柬停火穩了？泰國履約釋放18戰俘 下一步清除邊境「死亡地雷」

遭泰國扣押近半年的18名柬埔寨士兵於31日獲釋返國。圖為載運士兵的巴士抵達柬埔寨拜林省（Pailin）邊境時，士兵激動地透過車窗與夾道歡迎的親友及村民雙手合十致意。（美聯社）

泰國與柬埔寨邊境局勢出現緩和跡象。儘管日前曾發生無人機入侵爭議，泰國政府仍於週三（31日）釋放了自今年7月以來扣押的18名柬埔寨士兵。此舉標誌著雙方於週六達成的停火協議已成功維持超過72小時，為這場造成百萬人流離失所的邊境衝突帶來一線和平曙光。

據《法新社》報導，柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）證實：「我可以確認，我們的18名英雄士兵已於上午10時安全抵達柬埔寨領土。」泰國外交部亦發布聲明確認此次遣返行動，並稱此舉是為了「展現善意與建立互信」。

這18名士兵是在今年7月29日的衝突中遭泰軍俘虜。依據上週六（27日）簽署的最新停火協議，若雙方能維持停火滿72小時，泰方承諾將歸還戰俘。儘管泰軍曾指控柬方在週日晚間派出無人機騷擾，但最終仍選擇履行放人承諾。

泰柬兩國本月的衝突規模驚人，雙方動用了火砲、坦克、無人機甚至戰機，戰火蔓延至幾乎所有邊境省份，導致數十人死亡、超過100萬居民被迫逃離家園。這場衝突的根源在於長達800公里的邊境劃界爭議，雙方均聲稱擁有多座數百年歷史的古廟主權。

此區域的動盪也引發大國關注。美國、中國與馬來西亞先前均曾介入斡旋。美國總統川普更曾於今年10月飛抵馬來西亞，親自督導泰柬簽署後續聲明，當時雙方雖同意延長停火並釋放戰俘，但協議隨後因泰軍誤觸地雷受傷而破局。

隨著戰俘獲釋，雙方下一步將依協議凍結部隊調動，並合作進行邊境排雷，讓飽受戰火摧殘的邊境居民能盡早返家。一名獲釋士兵的父親激動地告訴媒體：「我太高興了，我等不及要見到他，我好想他。」

