她分享今年「讀完120本書」 竟引爆4200多萬人次酸民論戰

外國數位行銷人兼書籍創作者阿瑪（Armah），在社群分享她與今年閱讀的120本書合照。（圖擷取自@xx_howdy 社群平台「X」，本報合成）

隨著2025年即將邁入尾聲，不少人開始回顧過去1年的日常點滴，以及立下新年希望。外國1名數位行銷人兼書籍創作者阿瑪（Armah），日前在社群分享她與今年閱讀的120本書合照，然而有不少酸民看到書本名稱，竟大肆嘲諷她只看「垃圾書」、狠嗆她在故意博流量，讓她氣得曬出完整書單反擊。

綜合外媒報導，阿瑪27日在社群平台X（原推特）發布1張照片，只見她站在2座疊高的實體書中間，並朝著鏡頭露出相當自豪的笑容，貼文中還寫下：「我做到了！今年讀完120本書！」，圖文發布後吸引超過4200多萬人朝聖，網友們也換算，阿瑪大約平均3天讀完1本書，其行為在高度黏著3C產品的時代來說，可說是非常令人震驚的壯舉。

阿瑪分享的事蹟，不僅掀起各國網友熱烈討論「讀書」這件事，也引起許多人質疑，尤其是在得知她看的120本書，其實有不少是「電子書」、內容多為限制級羅曼史的「情慾小說」（smut books）後，狠狠嘲諷她與那些整天刷垃圾無腦短影音的人半斤八兩，只是花時間看「一堆垃圾」而已；更有一些人怒斥，無法理解阿瑪居然把低俗的情慾小說也當成書，強調只有去讀那些能提升自我、充滿知識的書，才是在「閱讀」。

這些酸民言論事後引爆各方人士對「閱讀」、「讀書」、「書蟲」的定義，不少人反過來譴責酸民，認為在這個人手一機、娛樂以3C產品與網路為主的時代，阿瑪願意耐心花時間去閱讀淑姬的行為，本身就已經難能可貴，不該因為她閱讀的書籍類型，而全面否定她的行為。隨著相關言論在網上發酵，阿瑪也曬出在Goodreads帳號的截圖，「對那些因為不知道其他是電子書就說我說謊的人，來看看我的Goodreads截圖吧！」

I did it!! 120 books read this year ???????? pic.twitter.com/NaLv8BalyU — Armah????????????‍♀️ （@xx_howdy） December 27, 2025

