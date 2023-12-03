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「讀書」已成現代次文化？ 日本出版社編輯揭超殘酷現實

日本出版社一名編輯發文透露，在3C時代影響下，「讀書」這件事已成為了次文化，引起眾人譁然。示意圖。（資料照，路透）

日本出版社一名編輯發文透露，在3C時代影響下，「讀書」這件事已成為了次文化，引起眾人譁然。示意圖。（資料照，路透）

2023/12/03 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕所謂的「次文化」（Subculture），意指相對於某個主流或流行文化，少數人熱衷的小眾文化，多以青少年和年輕人為主，過去搖滾樂、街舞、ACG（動畫、漫畫以及遊戲）等文化，都曾是其中一員。不過就在日前，日本出版社一名編輯發文透露，在3C時代影響下，「讀書」這件事已成為了次文化，引起眾人譁然。

任職日本知名出版社「左右社」（SAYUSHA）的編輯筒井菜央，時常在自己的社群平台「X」帳號，分享各種關於日常、工作、出版業等趣事。上月20日，筒井菜央發文分享自己同事與書店店員的一段對話，根據同事表示，當時他向店員詢問，「最近流行的次文化是什麼？」，希望藉此了解時下青少年和年輕人們的流行。

不料對方聽到這個問題後，竟直接回應他，「沒有耶，如果真要我說的話，我想『書』本身就是一種次文化了。」，而筒井菜央聽完同事的轉述後，對此感到非常震驚，同時也忍不住感慨，「從這樣的經歷，讓我徹底感受到這個世界最為真實的一面，只能說感到太可怕了。」

該文曝光後，對於書籍成為了次文化這件事，震撼許多網友，更紛紛對此感到不勝唏噓，「畢竟時代變了嘛」、「最近類文盲有變多的趨勢」、「突然有種毛骨悚然的感覺」、「是的，持續在『閱讀』的人比想像中少很多很多」、「閱讀實體書的人變少，但是看電子書的人仍是小眾」、「曾經嘴漫畫、小說是次文化的，現在換被嘴是次文化了」、「就連電影都只想看重點解析，怎麼會有心慢慢看文字？」。

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