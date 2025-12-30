共軍圍台軍演南韓籲台海和平 李在明下週卻逆勢訪中

南韓總統李在明（右）將於下週啟程訪中。圖為李在明與中國國家主席習近平於2025年11月在南韓慶州國立博物館握手致意。（法新社）

就在中國發動大規模軍演、派出數十架戰機與軍艦在台灣周邊活動之際，南韓政府30日採取了微妙的雙軌外交策略。首爾當局一方面公開呼籲台海維持「和平與穩定」，另一方面卻同步宣布，南韓總統李在明將於下週啟程訪問中國，尋求修復雙邊關係。

籲台海和平對話 關注局勢發展

據《法新社》報導，針對共軍在台灣周邊的軍事行動，南韓外交部發言人朴一30日發表聲明，呼籲台海應維持和平與穩定。他表示，首爾當局希望「兩岸關係能透過對話與合作和平發展」，並強調南韓將在優先考慮朝鮮半島和平穩定及國家利益的前提下，持續密切關注相關局勢發展。

儘管台海局勢緊張，南韓總統府同日宣布，應中國國家主席習近平邀請，李在明將於下週日（1月4日）至週三訪問中國。這將是自2019年以來，南韓領導人首度訪問中國，標誌著李在明政府試圖「重置」前任總統尹錫悅時期陷入僵局的中韓關係。

兩國領導人甫於2025年11月在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間會面。報導指出，南韓長年來在最大貿易夥伴中國與主要防衛盟友美國之間維持著微妙的平衡，但在2016年部署美製「薩德」（THAAD）反飛彈系統後，遭北京祭出嚴厲經濟報復，關係急轉直下。

避談選邊站 李在明走中間路線

李在明上任後積極尋求改善對中關係，並希望北京能在處理北韓問題上提供協助。對於近期中日關係因台灣問題惡化，李在明本月面對媒體詢問是否會支持日本時，僅低調表示：「選邊站只會讓緊張局勢惡化。」顯示其在外交上極力避免觸怒北京，即使在共軍圍台的敏感時刻，仍堅持推進訪中行程。

