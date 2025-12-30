為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    同盟再升級！川普同意售以色列F-15 IA 戰機 波音獲2800億大單

    2025/12/30 16:21 即時新聞／綜合報導
    F-15戰機。（路透社）

    美國國防部週一宣布，在總統川普與以色列總理納坦雅胡會晤後，美方已正式核准一項總額約86億美元（約新台幣2750億元）的軍售案，將向以色列提供新一批F-15戰機，作為雙方長期軍事合作的一環。

    據《路透》報導，美國國防部指出，這項合約涵蓋為以色列空軍設計、整合、測試、生產與交付25架F-15IA戰機，並保留未來再加購25架的選項，屬於對外軍售（FMS）計畫的一部分。相關作業將由波音公司負責，在美國密蘇里州聖路易市進行，預計於2035年底前完成。

    五角大廈表示，美國長期以來一直是以色列最主要的武器供應國，此次軍售案延續雙方既有的安全合作架構。川普政府強調，該計畫有助於維持以色列的防衛能力與區域軍事平衡。

    不過，美國國內對此仍存在反對聲浪。多個挺巴勒斯坦與反戰團體近日持續示威，要求華府停止對以色列提供軍事支援，認為此舉間接助長加薩地區的人道危機。外界指出，這類抗議行動在拜登政府時期亦曾出現，但兩黨政府均認為維持以色列的軍事優勢符合美國在中東的戰略利益，因此對示威者的訴求並未予以採納。

