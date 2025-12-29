川普與普廷熱線75分鐘！克宮：雙方均不支持「臨時停火」

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷（左）於2025年8月15日在阿拉斯加安克拉治舉行峰會，商討結束烏克蘭戰爭，圖為兩人在會後記者會上握手致意。（路透資料照）

就在美國總統川普於佛州海湖莊園會見烏克蘭總統澤倫斯基之前，克里姆林宮28日釋出雙方通話細節。俄羅斯總統普廷的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）聲稱，普廷與川普進行了長達1小時15分鐘的電話會談，且雙方在一項關鍵議題上看法相近：均不支持由烏克蘭與歐洲提出的「臨時停火」構想。

據《路透》報導，鄂夏柯夫轉述，針對烏克蘭方面提議先實施「臨時停火」，以便為和平公投做準備的方案，美俄兩國元首在通話中均持保留態度。鄂夏柯夫表示：「主要的重點在於，俄美總統持有相似觀點，認為這種以各種藉口提出的暫時休戰，只會導致衝突延長，並充滿重啟敵對行動的風險。」

俄方喊話：基輔需做「大膽決定」

在長達75分鐘的通話中，普廷向川普表達了俄方對局勢的評估。鄂夏柯夫指出，鑑於前線戰況，基輔當局需要針對頓巴斯（Donbas）地區做出「大膽決定」。

目前俄軍已控制頓巴斯約90%的領土，但仍有10%由烏軍掌控。外界解讀，俄方所謂的「大膽決定」，暗示烏克蘭不僅需承認現狀，更可能被要求撤出剩餘的10%頓巴斯領土。數據顯示，俄軍在2025年以每天12至17平方公里的速度推進，這讓莫斯科在談判立場上更為強硬。

關於川普的態度，鄂夏柯夫描述，川普在通話中「專注傾聽」了俄方對戰局的評估，並強調結束戰爭的必要性。此外，川普也向普廷提及美、俄、烏三方未來在經濟合作上的「驚人前景」（Impressive prospects）。

這通電話發生在川普與澤倫斯基會面之前。據《路透》報導指出，烏克蘭及其歐洲盟友正高度擔憂，川普可能會為了盡快達成協議而「出賣」（Sell out）烏克蘭，並在俄軍持續推進的情況下，將支援殘破烏克蘭的巨額帳單留給歐洲各國承擔。

