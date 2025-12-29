中國文物又鬧假貨？北京故宮出借米芾書法 被質疑為印刷品

中國北京故宮外借給江西省博物館的米芾作品，被認為是印刷品。（圖擷自微博）

中國南京博物院，近來爆出由收藏家龐萊臣家屬捐贈的明朝仇英《江南春》圖卷流入拍賣，退休員工更舉報前院長徐湖平大規模盜竊文物，沒想到如今北京故宮也傳出醜聞，其外借給江西省博物館展出的北宋書法大師米芾作品被認為是印刷品。

從中國微博等社群平台瘋傳的消息可以看到，江西省博目前正在舉行「山谷雅集－黃庭堅誕辰980週年特展」，向北京故宮借來米芾的《行書三札卷》，但在抖音擁有近30萬粉絲的書法專家冷恆宇前往觀賞後，當場質疑是印刷品。

冷恆宇表示，江西省博展出的米芾書法完全沒有墨色變化，真品應有墨色濃淡差別，而且「芾」字疑似是寫在印章紅印上面，亦即「先蓋章再寫字」。另外，《行書三札卷》被放在展廳角落，只有開頂燈而沒開側燈，和一般書法展出不同。

江西省博見爭議逐漸鬧大，連忙回應「我館嚴格依照國家相關規定組織實施借展、布展工作，該展品為原件」，但這段話又引發中國網友懷疑，直指江西省博只是澄清展品是從北京故宮借來的「原件」，可沒說是「真品」。

不過，也有部分中國網友親自前往江西省博觀看後，發文反駁冷恆宇等人的質疑，指稱這幅書法確實有濃淡之分，印章則是蓋在「芾」字上，並非外傳的先蓋章再寫字。

目前中國網路上對於《行書三札卷》的真偽仍爭辯不休，有人感嘆這其實是南京博物院醜聞爆出後，讓大家都變得草木皆兵；還有人認為現在最重要的是該如何重建文物保護系統、恢復博物行業的公信力。

