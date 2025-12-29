鄰居勸架變陪葬！蘇利南莽父失控砍殺5親生骨肉及鄰居共釀9死

蘇利南首都巴拉馬利波近郊發生駭人聽聞的持刀濫殺案，造成至少9人死亡，包括多名兒童與試圖救援的鄰居。圖為案發後警方拉起封鎖線，救護人員在深夜趕抵現場處理這起社區慘劇。（美聯社）

南美洲國家蘇利南（Suriname）首都近郊28日爆發一起駭人聽聞的持刀濫殺事件。一名43歲男子疑因與前妻通話後情緒失控，竟持刀瘋狂砍殺自己的5名親生骨肉；更令人髮指的是，周邊鄰居聞聲前來查看或試圖勸架，竟也遭該男子無差別攻擊，最終釀成至少9人死亡的慘劇，其中包括5名兒童。

公親變事主 鄰居好心幫忙慘遭殺害

據《美聯社》報導，這起屠殺發生在距離蘇利南首都巴拉馬利波（Paramaribo）約25公里的黎希流（Richelieu）社區。目擊鄰居指出，兇嫌當時在電話中與分居的妻子發生激烈爭吵，妻子表示不願親自接送小孩，將改派他人前往。這通電話疑似成為兇嫌理智斷線的導火線。

掛斷電話後，該名男子先是對自己的孩子痛下殺手。當驚恐的尖叫聲劃破社區寧靜，多名鄰居衝出家門試圖施以援手，卻反遭殺紅了眼的兇嫌鎖定，一路追殺至鄰居家門口。蘇利南警方證實，死者散佈在多處民宅，除了兇嫌的兒女外，還包括多名試圖幫忙的鄰居，另有1名兒童與1名成人重傷，目前仍在醫院搶救。

行兇男子在警方趕抵現場時仍試圖攻擊員警，隨後在逮捕過程中受傷，目前已被送往醫院戒護就醫。蘇利南總統西蒙斯（Jennifer Geerlings-Simons）隨即在臉書發文，痛斥兇手奪走孩子與鄰居性命的殘暴行徑，並向家屬致哀。

蘇利南過去是南美洲治安相對良好的國家，人口僅約60萬。然而，據智庫「Insight Crime」數據顯示，該國2024年的謀殺率卻異常飆升，達到每10萬人中有30人遇害。這起針對兒童與無辜鄰居的無差別殺戮，再次重創當地社會安全網，引發民眾對社區治安的高度恐慌。

