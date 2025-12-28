為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    塞爾維亞首都驚見470公斤未爆彈 安全移除未引爆

    2025/12/28 21:35 即時新聞／綜合報導
    塞爾維亞首都貝爾格勒近期發現了一枚重達470公斤的未爆彈，炸彈型號據信是美製AN-M44。（法新社）

    塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）近期發現了一枚重達470公斤的未爆彈，所幸後續安全移除，塞爾維亞警方說，這枚炸彈預計會在未來幾天內銷毀。

    《法新社》報導，塞爾維亞警方指出，炸彈所處地點位於市中心的一處建築工地，也鄰近住宅區和購物中心，因此在進行拆除炸彈前進行了詳細偵察，以確保安全，另外也要求附近居民盡可能撤離。

    炸彈後來被運往距離貝爾格勒180公里遠的陸軍訓練場地，預計會在未來幾天內銷毀。

    這枚炸彈的型號據信是美製AN-M44。二戰期間，盟軍曾使用這款炸彈轟炸貝爾格勒的德軍陣地。

    塞爾維亞近幾年發現了多枚戰時殘留至今的未爆彈，所幸這些炸彈全數都安全移除，並未爆炸。

    2024年9月，一枚將近300公斤的炸彈在貝爾格勒一處工地被發現，地點靠近塞爾維亞議會，該枚炸彈後來被成功移除；同年4月，塞爾維亞南部城市尼什（Nis）也發現了一枚自1999年北約轟炸行動遺留的未爆彈。

