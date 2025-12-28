印度神童再預言！ 點名4國家 警告2026有重大轉折

神童阿南德近日發布影片，提及2026年的占星預言。（圖片擷取自@AbhigyaAnandAstrology/YT）

印度神童阿南德近日發布新預言在Youtube上，指出2026年將迎來400年一遇的歷史轉捩點，並特別點名中國、菲律賓、北韓、日本，稱這4國為高風險地區，新預言一出立即引爆大眾關注，成為熱門討論議題。

綜合媒體報導，該影片發布於12月24日平安夜當天，他強調自2020全球爆發疫情以來，世界已進入一個嶄新且不穩定的時代，各種衝突與變局不斷出現，而2026將會是高風險與重大變革並存的一年，他指出4、7、11月將成為三段值得特別關注的時間點，這些階段恐出現重要事件，對國際局勢造成衝擊。

請繼續往下閱讀...

阿南德提到，面對未知與潛在危機，心理韌性與正向力量至關重要，他引用專家觀點認為，有些威脅，例如恐怖主義或衝突，往往試圖以創傷與恐懼影響大眾判斷，因此唯有保持冷靜與理性，才能在動盪年代保持清晰思維。

儘管預言內容看似驚悚，但阿南德也給出了積極面向的觀點。他強調，2026年不僅是充滿挑戰的一年，也可能是醫療、科技領域出現重大突破的年份，尤其是在醫療科技、數學與科學研究方面，可能帶來令人振奮的發展成果。

儘管預言在許多國家引發話題，但這類預測一向缺乏科學證據支持，專家建議民眾理性看待、避免過度迷信，不少評論認為，面對複雜的國際情勢，唯有透過政治、經濟與外交層面的現實策略，才是真正應對未來挑戰的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法