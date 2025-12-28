為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    印度神童再預言！ 點名4國家 警告2026有重大轉折

    2025/12/28 16:56 即時新聞／綜合報導
    神童阿南德近日發布影片，提及2026年的占星預言。（圖片擷取自@AbhigyaAnandAstrology/YT）

    神童阿南德近日發布影片，提及2026年的占星預言。（圖片擷取自@AbhigyaAnandAstrology/YT）

    印度神童阿南德近日發布新預言在Youtube上，指出2026年將迎來400年一遇的歷史轉捩點，並特別點名中國、菲律賓、北韓、日本，稱這4國為高風險地區，新預言一出立即引爆大眾關注，成為熱門討論議題。

    綜合媒體報導，該影片發布於12月24日平安夜當天，他強調自2020全球爆發疫情以來，世界已進入一個嶄新且不穩定的時代，各種衝突與變局不斷出現，而2026將會是高風險與重大變革並存的一年，他指出4、7、11月將成為三段值得特別關注的時間點，這些階段恐出現重要事件，對國際局勢造成衝擊。

    阿南德提到，面對未知與潛在危機，心理韌性與正向力量至關重要，他引用專家觀點認為，有些威脅，例如恐怖主義或衝突，往往試圖以創傷與恐懼影響大眾判斷，因此唯有保持冷靜與理性，才能在動盪年代保持清晰思維。

    儘管預言內容看似驚悚，但阿南德也給出了積極面向的觀點。他強調，2026年不僅是充滿挑戰的一年，也可能是醫療、科技領域出現重大突破的年份，尤其是在醫療科技、數學與科學研究方面，可能帶來令人振奮的發展成果。

    儘管預言在許多國家引發話題，但這類預測一向缺乏科學證據支持，專家建議民眾理性看待、避免過度迷信，不少評論認為，面對複雜的國際情勢，唯有透過政治、經濟與外交層面的現實策略，才是真正應對未來挑戰的關鍵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播