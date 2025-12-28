為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    假慈善真金援！義大利破獲哈瑪斯資助網 逮捕9人扣押2.9億資產

    2025/12/28 17:12 即時新聞／綜合報導
    義大利北部城市熱那亞檢方27日表示，遭逮捕的9人涉嫌「隸屬並資助」歐盟列為恐怖組織的哈瑪斯。（路透社）

    義大利北部城市熱那亞檢察官辦公室於當地時間27日宣布，在反黑手黨與反恐部門的跨國通力合作下，成功破獲一個隱身於慈善組織名義下的資助網絡，並逮捕9名涉嫌非法金援巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的嫌疑人。該集團在過去兩年間，涉嫌將外界捐贈給人道用途的約700萬歐元（約新台幣2.5億元）非法挪用並轉至哈瑪斯。

    據《路透》報導，義大利北部城市熱那亞檢方27日表示，遭逮捕的9人涉嫌「隸屬並資助」被歐盟列為恐怖組織的哈瑪斯。檢方指出，相關人士在過去兩年間，透過設於義大利境內的慈善組織，將約700萬歐元資金轉入與哈瑪斯有關的機構，名義上則標榜為人道救援用途。

    義大利警方在行動中查扣超過800萬歐元（約新台幣2.9億元）資產。此案起於金融異常交易通報，隨後在歐盟司法合作機構「歐洲司法合作組織」（Eurojust）協調下，與荷蘭及其他歐盟國家共同展開調查。

    義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對行動成果表達肯定，並表示此為一項「極其複雜且重要的行動」，揭露部分所謂慈善組織實際涉及資助恐怖活動。她也重申義大利政府對打擊恐怖主義與維護國際安全的立場。

