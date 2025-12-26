印尼洪災救援進度慢 民眾站淹水屋頂升白旗求助

印尼人揮舞白旗抗議。（法新社）

印尼因暴雨釀成嚴重洪災，不少地區淹水成災，救災進度卻因交通受阻和資源短缺問題緩慢，引發災民不滿，為引起當局注意並求得更有效的支援，當地災民在自己的屋頂和家門升起白旗求助訊號，象徵正處於危機並等待救援。

根據《bbc news》 報導，11月一場罕見的氣旋引發的洪水，造成蘇門答臘島1000多人死亡，數十萬人流離失所，在受災最嚴重的地方，死亡人數幾乎佔總死亡人數的一半，許多居民至今仍無法取得乾淨飲用水、食物、電力和醫療用品。

請繼續往下閱讀...

由於河水持續暴漲，多處道路被洪水切斷，災民與救援物資的進出受到極大阻礙，部分農村地區的居民甚至無法離開受困的家園，白旗求救行動因此在社群媒體上廣泛流傳，成為民間自發表達急迫求援的象徵。

一名受訪災民指出，政府原本承諾會迅速派遣救援隊伍與食品、醫療物資，但實際到達的速度遠低於理想，加上交通受阻使得救援又更加緩慢。因此，才有人提出在自家能見度高的屋頂升起白旗，希望集中資源前往救援。

印尼政府已回應，國家災害應對機構正在努力調配直升機、救難船隻與陸上隊伍支援各受災地區。然而，由於洪水影響範圍廣泛，加上道路被破壞及天候不穩定，使得災區救援工作面臨挑戰，並強調會加快救援步伐，以確保受災民眾得到必要的物資與住宿安排。

專家指出，印尼屬於熱帶地區，每逢季風期暴雨更易引發洪災，且當地河川流量與土地地形使得洪水擴散迅速。在這次災情中，老舊基礎建設及防洪系統的老化也被視為災情加劇的原因之一，政府未來如何提升基礎防災能力與救援協調效率，是國內外觀察者關注的重點。

這波洪災已給印尼多處造成嚴重影響，政府與社會各界能否迅速有效整合資源支援，是接下來救災工作的關鍵。

