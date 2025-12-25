為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    無人機再次打擊俄境油氣廠! 烏軍：開戰來俄軍死亡數破120萬

    2025/12/25 20:42 編譯管淑平／綜合報導
    第聶伯羅彼得羅夫斯克州的烏軍24日向俄軍陣地開砲。（路透）

    第聶伯羅彼得羅夫斯克州的烏軍24日向俄軍陣地開砲。（路透）

    烏克蘭軍方25日公布報告，自2022年2月烏俄戰爭以來，俄軍在烏國死亡人數已經達到120多萬人，並損失28艘船艦、2艘潛艦。同時，烏國安全局長程無人機再度深入俄國南部，打擊一座天然氣處理廠和一處重要油氣港。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部25日這份報告指出，戰爭將近4年來，俄軍陣亡人數120萬1230人，其中包括860名24日單日折損人數。另外，俄軍損失1萬1456輛坦克、28艘船艦以及2艘潛艦等各式武器裝備。

    烏軍25日表示，烏克蘭安全局（SBU）特種作戰中心的長程無人機，過去這一晚深入俄國南部、鄰哈薩克的奧倫堡州（Orenburg），成功打擊一座天然氣處理廠，以及南部克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）捷姆留克海港（Temryuk）。該天然氣廠距離基輔約1700公里，奧倫堡州州長索恩采夫（Evgeniy Solntsev）發文表示，無人機群企圖攻擊州內一處工業設施，但他未指明地點，僅說相關基礎設施僅「輕微」受損。

    俄羅斯國防部表示，24到25日一夜有141架無人機攻擊俄境，其中7架在克拉斯諾達邊疆區被攔截。《彭博》引述當地政府說法，捷姆留克海港遇襲後，兩座油槽起火，火勢蔓延約4000平方公尺。

    烏克蘭近來擴大打擊俄國能源資產，目標從煉油廠擴大到管線，也愈加鎖定石油海運出口的碼頭，以及運輸俄國能源產品的「影子船隊」油輪。《基輔獨立報》報導，遇襲的奧倫堡天然氣廠堪稱全球最大天然氣處理廠，每年處理量能375億立方公尺，該設施10月也曾遭攻擊，一度影響鄰近哈薩克天然氣田的油氣輸出。捷姆留克港則是俄國在亞速海的重要設施，有一座大型石油出口碼頭和一座液化天然氣設施。

    俄羅斯奧倫堡天然氣處理廠。（路透檔案照）

    俄羅斯奧倫堡天然氣處理廠。（路透檔案照）

