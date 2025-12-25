豐臣秀吉雕像遭「斬首」！日警查了4個月 嫌犯竟是自家人

名古屋豐臣秀吉雕像今年8月下旬遭斬首，頭部掉落地上。（圖擷取自X平台@nhk_news）

日本名古屋市西區圓頓寺商店街入口聳立「戰國三雄」雕像，其中，豐臣秀吉雕像今年8月遭斬首，警方追查4個月後，發現嫌犯竟是自家人，一名出差中的愛媛縣警察和另一名男子涉嫌毀損雕像。

《NHK》報導，採用強化塑膠製造而成的豐臣秀吉雕像，今年8月下旬遭斬首，頭部掉落地上。警方調閱監視器畫面並追查後發現，一名正在愛知縣出差的愛媛縣男警疑酒後失態，涉嫌於8月19日晚間抓著雕像頭部扭轉，導致其「頸部骨折」。

另一名住在名古屋市的男子則涉嫌於8月23日凌晨踢了「豐臣秀吉」的頭部。警方正持續調查此案，將以涉嫌財產損失罪將2人移送檢方偵辦。

報導指出，這3座「戰國三雄」雕像是當地業者時田一弘於2013年捐贈，但命運多舛，除了豐臣秀吉遭斬首，織田信長雕像也在6年前遭扯斷一隻手臂，德川家康的雕像也曾在3年前被推倒破壞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

日本名古屋市西區圓頓寺商店街入口聳立「戰國三雄」雕像，其中，豐臣秀吉雕像今年8月遭斬首。圖攝於2019年。（法新社）

