為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    豐臣秀吉雕像遭「斬首」！日警查了4個月 嫌犯竟是自家人

    2025/12/25 20:25 即時新聞／綜合報導
    名古屋豐臣秀吉雕像今年8月下旬遭斬首，頭部掉落地上。（圖擷取自X平台@nhk_news）

    名古屋豐臣秀吉雕像今年8月下旬遭斬首，頭部掉落地上。（圖擷取自X平台@nhk_news）

    日本名古屋市西區圓頓寺商店街入口聳立「戰國三雄」雕像，其中，豐臣秀吉雕像今年8月遭斬首，警方追查4個月後，發現嫌犯竟是自家人，一名出差中的愛媛縣警察和另一名男子涉嫌毀損雕像。

    《NHK》報導，採用強化塑膠製造而成的豐臣秀吉雕像，今年8月下旬遭斬首，頭部掉落地上。警方調閱監視器畫面並追查後發現，一名正在愛知縣出差的愛媛縣男警疑酒後失態，涉嫌於8月19日晚間抓著雕像頭部扭轉，導致其「頸部骨折」。

    另一名住在名古屋市的男子則涉嫌於8月23日凌晨踢了「豐臣秀吉」的頭部。警方正持續調查此案，將以涉嫌財產損失罪將2人移送檢方偵辦。

    報導指出，這3座「戰國三雄」雕像是當地業者時田一弘於2013年捐贈，但命運多舛，除了豐臣秀吉遭斬首，織田信長雕像也在6年前遭扯斷一隻手臂，德川家康的雕像也曾在3年前被推倒破壞。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    日本名古屋市西區圓頓寺商店街入口聳立「戰國三雄」雕像，其中，豐臣秀吉雕像今年8月遭斬首。圖攝於2019年。（法新社）

    日本名古屋市西區圓頓寺商店街入口聳立「戰國三雄」雕像，其中，豐臣秀吉雕像今年8月遭斬首。圖攝於2019年。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播