    教宗良十四世首次耶誕文告 為烏克蘭人民祈禱、促烏俄直接對話

    2025/12/25 21:13 編譯管淑平／綜合報導
    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）25日發表上任後，首次耶誕文告，呼籲俄羅斯和烏克蘭展現「勇氣」，直接互相對話。（美聯社）

    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）25日發表上任後，首次耶誕文告，呼籲俄羅斯和烏克蘭展現「勇氣」，直接互相對話，結束這場已經持續將近4年的戰爭。

    教宗在耶誕文告中，談到為和平禱告，表示「特別為飽受磨難的烏克蘭人民祈禱」，希望「有關各方在國際社會的支持下，找到勇氣，進行誠懇、直接和相互尊重的對話」。

    文告內容時值近來國際為烏俄停戰加緊外交斡旋行動，過去幾週，俄羅斯和烏克蘭官員分別與美國談判代表會談，討論終結衝突提案。

    教宗的耶誕文告也為黎巴嫩、巴勒斯坦、以色列、敘利亞祈求正義、和平和穩定，以及和平和慰藉賜給蘇丹、南蘇丹、馬利等，世上所有戰爭受害者。教宗呼籲拉丁美洲負有政治責任者，「為對話騰出空間」；以及泰國、柬埔寨恢復友誼，為和解和和平採取行動。

    教宗良十四世25日發表耶誕文告。（法新社）

    教宗在耶誕文告中，談到為和平禱告。（法新社）

