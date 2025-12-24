為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    8中國全國政協委員被拔！軍工、能源系統高官落馬人間蒸發

    2025/12/24 22:25 中央社
    中國全國政協主席會議今天審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，落馬者多人是軍工、能源系統高官。圖為五星旗。（資料照）

    中國全國政協主席會議今天審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，落馬者多人是軍工、能源系統高官。圖為五星旗。（資料照）

    中國全國政協主席會議今天審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，這也代表他們涉及嚴重違紀違法被查落馬，其中多人是軍工、能源系統的高官，此前突然去職後未再公開露面。

    據新華社報導，中國全國政協第45次主席會議24日上午在北京召開。會議審議通過關於撤銷王行環、張冬辰、曹建國、劉國躍、馬正武、樊友山、曾毅、俞培根等全國政協委員資格的決定，提請全國政協常務委員會第15次會議追認。

    根據「中國人民政治協商會議章程」相關條文規定，上述8人明顯涉嫌嚴重違紀違法，目前正處於接受組織審查調查的階段。公開資料顯示，其中多人是軍工、能源系統高官。

    社群訊息顯示，曹建國是前中國航空發動機集團董事長，還是中國工程院院士，長期從事彈道飛彈武器系統研製，是典型的航太技術專家。2016年執掌中國航發董事長，今年3月，未滿62歲的他突然從集團官網董事長一職被撤下，迄今未露面。

    同為航太系統出身的前中國衛星網路集團董事長張冬辰消失更久，6月13日中國星網董事長換人，在此之前，張冬辰已神秘消失數月。

    曾毅出身兵工系統，2021年升任中國電子信息產業集團總經理，2023年升任董事長。今年4月，中國電子董事長發生變更，總經理李立功升為董事長，但曾毅的去向一直未公布，他還沒有到退休年齡。

    樊友山也在兵工系統任職多年，2008年後轉任中國電子科技集團後幹到總經理。2016年轉任中華全國工商業聯合會副主席、中國民間商會副會長。樊友山的名字已從全國工商聯領導欄目消失。

    劉國躍是電力系統出身，2019年從國家電網調任中國國家能源投資集團總經理，3年後升任董事長。2025年2月，劉國躍的職務被鄒磊接替，當時他已3個月未公開露面。

    俞培根是核電系統出身，曾任中國核工業集團副總經理。2019年4月調任東方電氣集團總經理，並於兩年後晉升為東方電氣董事長。今年6月，俞培根的董事長職務被官網撤下，當時他已近半年沒有露面。

    馬正武是物流系統出身，2019年1月出任央企排名前十大的中國融通集團公司總經理，2023年2月升任董事長。今年7月，四川副省長李文清接任中國融通董事長，當時馬正武已經超過半年未公開露面。

    王行環是今天被撤銷的8名全國政協委員當中知名度最高的。他是泌尿外科專家，2015年7月升任武漢大學中南醫院院長，曾在2020年COVID-19疫情期間兼任雷神山醫院院長，獲得「中國醫師獎」等多項榮譽。

    社群訊息顯示，王行環11月底傳出被帶走調查。中南醫院院長16日由李志強接任，王行環去向不明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播