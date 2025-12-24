宇宙大漢堡! 哈伯望遠鏡曝最大行星誕生地 超乎預期混亂、動盪

哈伯望遠鏡拍攝的超大圓形興盤IRAS 23077+6707。（圖取自NASA官網，NASA, ESA, STScI, Kristina Monsch （CfA）; Joseph DePasquale , STScI）

天文學家利用美國航太總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡，拍攝到距離地球約1000光年一個環繞年輕恆星的原行星盤，除了是歷來觀測到的最龐大原行星盤，也首次在可見光波段下，呈現出這個行星誕生地的超乎預期的混亂和動盪。

這個原行星盤編號IRAS 23077+6707，被暱稱為「德古拉的大漢堡」（Dracula’s Chivito）是因研究者中有來自據稱為「吸血鬼」德古拉故鄉、外西瓦尼亞（Transylvania）和烏拉圭，該原行星盤外型像漢堡，就像烏拉圭著名大份量三明治Chivito。

請繼續往下閱讀...

這份23日在《天文物理學》（Astrophysical Journal）發表的報告指出，此原行星盤直徑將近4000億英里，是太陽系直到「庫伯帶」為止的直徑40倍，不僅是歷來所知最大原行星盤，形狀也數一數二不尋常。報告首席作者、哈佛史密森天體物理中心（CfA）的蒙許（Kristina Monsch）表示，「我們所見的細節程度，在原行星盤成像中相當罕見，這些哈伯拍攝的新影像顯示出，行星孕育區能夠比我們之前預期的還要活躍和混亂」。

哈伯是從該原行星盤側面觀測，盤上、下塵埃和氣體層中間一條暗帶，遮蔽中心的年輕恆星，研究推測中心可能有一或兩顆恆星；塵埃和氣體延伸出的垂直絲狀結構集中在盤的一側，另一側則無這類結構、邊緣也較明顯，這種不對稱性意味著動盪的過程，可能是近期塵埃和氣體落入盤面，與周遭環境互動，正在塑造原行星盤結構。共同作者、CfA天文學家洛韋爾（Joshua Bennett Lovell）說，「這個原行星盤不對稱的程度，令我們吃驚」。

蒙許指出，IRAS 23077+6707提供獨特且新的視角，讓研究人員在可見光下追蹤行星形成和誕生環境。IRAS 23077+6707可能是太陽系早期的原行星盤放大版，其質量約為木星質量的10到30倍，足以形成多顆氣態巨行星，其龐大和結構異常，使其成為研究行星誕生系統的絕佳案例。蒙許說，「理論上，IRAS 23077+6707可能擁有一個龐大的行星系統」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法