緬甸軍政府假大選？西方罵翻、北京卻力挺 原因曝光

緬甸軍政府領導人敏昂萊（左）去年11月在昆明與中國國務院總理李強（右）握手致意。儘管緬甸即將舉行的全國大選遭西方國家痛批為騙局，中國卻大力支持，並透過外交介入防止緬甸政權崩潰。（法新社資料照）

緬緬甸軍政府即將於週日（28日）展開為期數週的全國大選投票，儘管國際觀察家普遍斥之為將軍事統治「漂白」的騙局，且遭到西方國家唾棄，中國卻成為這場選舉最熱情的支持者。分析指出，北京為了維護自身利益並防止緬甸陷入「國家崩潰」，已從先前因詐騙問題默許叛軍攻勢，轉為出手施壓叛軍停火甚至撤退，成功穩住了軍政府的陣腳。

據《法新社》報導，緬甸自2021年政變以來陷入內戰。起初，中國對軍方奪權反應冷淡，但隨著中緬邊境網路詐騙園區氾濫，導致大量中國公民遭誘騙受害，北京態度一度丕變。因不滿軍政府打擊詐騙不力，中國放棄中立，默許由少數民族武裝組成的「三兄弟聯盟」發動攻勢。叛軍勢如破竹，甚至在2024年夏天攻下撣邦北部重鎮臘戌，重創軍政府威信。

北京防國家崩潰 逼叛軍歸還臘戌

然而，隨著叛軍逼近緬甸第二大城曼德勒，北京踩了煞車。國際戰略研究所（IISS）研究員麥可斯（Morgan Michaels）指出：「北京的政策底線是『國家不能崩潰』。當軍方看起來快要垮台時，北京將其等同於國家崩潰，因此出手干預。」

在中國斡旋下，戰局出現逆轉。曾是叛軍最大戰利品的臘戌，在今年4月經北京介入後重回軍政府手中；德昂民族解放軍也在10月同意停火。一名30歲的臘戌女居民無奈表示：「這就像外人插手我們的家務事。我希望能自己解決家裡的問題，不喜歡其他人介入。」

儘管中國選擇支持軍方，但對一手造成危機的軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）仍存有疑慮。麥可斯分析，北京普遍認為敏昂萊固執且能力不足，「他們希望看到他下台，或者至少權力被稀釋。」這場名義上回歸文人統治的選舉，可能迫使敏昂萊在總統或武裝部隊總司令之間做出選擇，進而削弱其絕對權力。

中國外交部發言人向《法新社》表示，中方支持緬甸團結國內政治力量，推進政治議程並恢復穩定。面對國際批評，緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）則反擊稱，選舉不是為了國際社會舉辦的，並強調有「夥伴國家」出於對緬甸的善意而支持這場選舉。

