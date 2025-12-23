日本上皇明仁歡度92歲大壽！心臟病情回穩 每週仍赴實驗室做研究

日本宮內廳發布上皇明仁（左）與上皇后美智子（右）本月8日在東京皇居的合影。（美聯社）

日本上皇明仁23日迎來92歲生日。儘管今年稍早曾傳出健康亮紅燈，但日本宮內廳官員證實，上皇的心臟狀況目前已經穩定。這位退位後仍備受敬重的皇室長者，至今依然保持著對科學的熱情，每週固定前往實驗室進行他鍾愛的魚類研究。

明仁是現任天皇德仁父親。據《美聯社》報導，宮內廳聲明指出，明仁在今年5月被診斷出心肌供血不足，引發外界擔憂，但在7月開始接受新藥治療後，病情已獲得控制且狀況穩定。23日生日當天，明仁與家人共度，並接見了包括日本首相高市早苗在內的祝壽賓客。

儘管年事已高，明仁並未放下他作為魚類學者的身分。宮內廳透露，他目前仍每週兩次前往皇居內的生物學研究所。明仁專精於「鰕虎魚」（goby fish）分類學研究，在其研究生涯中，已發現並命名了10個新物種，展現了他在科學領域的專業成就。

自2019年退位成為上皇以來，明仁的生活重心除了研究，也持續關注社會與歷史議題。

二戰結束80週年 偕美智子默哀祈福

今年適逢第二次世界大戰結束80週年，以致力於彌補日本戰時過錯聞名的明仁，多次為戰爭受害者及倖存者祈禱。宮內廳表示，明仁與上皇后美智子（Michiko）在今年四個關鍵的戰爭紀念日，包括沖繩戰役結束日、廣島與長崎原爆日，以及日本投降日，都進行了默哀儀式。

明仁曾多次強調，以他父親昭和天皇裕仁之名發動的戰爭不應被遺忘。今年8月，明仁夫婦還重遊了位於日本中部的輕井澤。那裡不僅是明仁童年戰時疏散的避難地，也是他與美智子多年後邂逅並譜出戀曲的地方，對兩人而言具有特殊的歷史與情感意義。

