    國際

    中國對部分乳製品徵收臨時高額關稅　歐盟：不合理

    2025/12/23 04:36 中央社

    歐洲聯盟今天抨擊中國，稱北京對來自歐盟27個成員國的部分乳製品徵收高達42.7%的關稅「不合理」。

    法新社報導，中國商務部今天表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅。涵蓋的商品包括新鮮和加工乳酪、凝乳、藍紋乳酪以及部分牛奶和奶油。

    這是中國與歐盟在涵蓋食品至電動車等多類商品的貿易爭端中的最新進展。

    歐盟執委會（European Commission）貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）今天表示：「我們的評估是，這項調查建立在存疑的指控和不足的證據之上，因此這些措施是不合理且無必要。」

    他指出，自中國啟動乳製品調查以來，歐盟已在世界貿易組織（WTO）採取行動，並將評估最新措施是否符合WTO規則。

    他說：「我們正在採取一切必要行動，捍衛歐盟酪農和出口商，以及共同農業政策（Common Agricultural Policy），抵制中國不公平使用貿易救濟工具。」

    根據歐盟執委會數據，歐盟國家去年向中國出口的乳製品超過16億歐元，出口金額較2022年創下的逾20億歐元高點有所回落。（編譯：嚴思祺）1141223

