美國情報指普廷企圖收復前蘇聯領土 克里姆林宮否認

美國情報指出，俄羅斯總統普廷（右）意圖佔領烏克蘭全境及部分前蘇聯加盟國，克里姆林宮發言人佩斯科夫（左）矢口否認。（歐新社）

《路透》近期引述美國情報機構說法指出，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的野心不僅止於烏東四州，而是想要「收復」烏克蘭及部分前蘇聯加盟國，恢復過往蘇聯的疆域。克里姆林宮今（22）日對此回應稱，美國情報機構說法不實，「絕對不是真的」。

《路透》上週引述6名不具名消息人士說法指出，美國情報的報告持續警告普廷並未改變他的野心，他的目標就是攻佔烏克蘭全境，收復原本屬於蘇聯的歐洲部分地區。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今日對媒體表示，俄國不清楚《路透》消息來源的可信程度，但如果報導內容屬實，那美國情報機構的說法就是錯的。

佩斯科夫強調：「這絕對不是真的。」

普廷未曾公開宣稱他想征服整個烏克蘭，但他已多次表示，如果烏克蘭政府不同意割讓烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas），那俄軍就會奪佔更多烏克蘭領土。

普廷也說，他不尋求重建蘇聯，也不會攻擊北約成員國。他本月指出，俄羅斯不想與歐洲發生戰爭，但如果歐洲國家挑起戰爭，俄羅斯將會取得勝利。

