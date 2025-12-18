打破沉默！Coldplay抓姦風波女主角認了暗戀上司 但稱酒醉誤事

Astronomer的CEO拜倫與人事總監卡伯特疑似偷情，在Coldplay演唱會被抓包。（圖擷取自TikTok）

美國新創公司「Astronomer」前執行長拜倫（Andy Byron）與前人事總監卡伯特（Kristin Cabot）今年7月在樂團Coldplay演唱會上遭抓包疑似外遇。女主角如今終於對此事發聲，她否認與拜倫有婚外情，聲稱這是「喝了幾杯烈酒」後犯下的錯誤，但她也承認自己暗戀上司。

綜合外媒報導，一直保持沉默的53歲卡伯特，在《泰唔士報》、《紐約時報》18日刊出的一系列採訪中，公開回應「抓姦」事件──她與拜倫在波士頓Coldplay演唱會上被「親吻鏡頭」（Kiss Cam）抓到親密擁抱、躲避鏡頭被主唱調侃外遇的16秒影片在全球瘋傳，一度成為熱門話題。

卡伯特聲稱，自己因酒醉犯下錯誤，「我做了一個錯誤的決定，喝了幾杯烈酒，還和我的老闆跳舞，舉止不當。」卡伯特說，「這不是小事，我承擔了責任，為此放棄了我的事業。這是我選擇付出的代價」。

卡伯特也承認，拜倫是她的「暗戀對象」，她曾興奮將他介紹給朋友們，但她聲稱在那晚之前，兩人甚至未曾接吻。雖然他們在演唱會貴賓包廂座位上一起喝酒、跳舞、接吻，但卡伯特說，那是第一次，也是唯一一次。她也提到，當時兩人都已與配偶分居。

同時，卡伯特也強調，她並非名人，只是一名普通媽媽，「即使我真的有婚外情，那也與任何人無關。」但事件發生後，她在網路上遭到羞辱，被名人嘲笑，在公共場所被陌生人大罵，收到成千上萬封恐嚇、騷擾的信件和短訊。

卡伯特說，「這就像一個恥辱的烙印；人們抹去了我一生中所取得的一切成就和事業上的輝煌。」她表示事發後，她失去了朋友，連家人也與她斷絕聯繫。她一直在找工作，但被告知她「無法被錄用」。而她的孩子也對她抱有怨氣，卡伯特受訪時含淚表示，「他們一輩子都可能生我的氣——我只能承受」。

