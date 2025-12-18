荷包扛不住！全球生活成本最高城市曝光 亞洲「這首都」奪冠

南韓首爾是全球生活成本最高的城市。（歐新社）

全球生活成本最高的城市名單出爐，英國《Time Out》雜誌訪問了全球超過100座城市、1萬8000多名居民，調查重點聚焦於「外出活動的花費」，而非房屋租金或日常雜支等基本的生活開銷，冠軍是亞洲南韓首都首爾。

英媒《每日郵報》今（18）日報導，受訪者需評估所在城市各類活動的負擔程度，包括外食、酒吧、夜生活以及娛樂活動等。根據調查結果，南韓首爾被當地居民評為全球生活成本最高的城市，僅有少數居民認為當地社交活動的價格仍算可負擔。

據報導，首爾只有30％的受訪者認為在餐廳用餐不算貴；21％覺得夜生活價格合理；僅有27％的當地人說，喝一杯酒之後，感覺荷包沒有明顯變化。而北歐地區的挪威奧斯陸（Oslo）與瑞典斯德哥爾摩（Stockholm），也因為高昂的飲食和娛樂價格，持續讓當地居民的消費能力降低。

在所有受調查的城市中，奧斯陸在「外出用餐的可負擔性」方面得分最低，僅有不到4分之1（24％）的居民認為價格合理。澳洲雪梨則被評為全球日常社交生活成本最高的城市之一；洛杉磯也因高昂的餐飲及夜生活成本而名列前茅。新加坡排名第12、英國倫敦排名第13，也都被歸類為消費較高的城市。

相較之下，南美洲的多座城市，反而是全球最負擔得起的居住地。哥倫比亞的麥德林（Medellín）和波哥大（Bogotá），分別排名第1與第2，高達94％的受訪者認為當地的咖啡相當便宜。第3名為中國北京；第4名是美國紐奧良（New Orleans）；第5名則由義大利拿坡里（Napoli）奪下。

根據這次調查，全球生活成本最高的15個城市分別是：南韓首爾、土耳其伊斯坦堡、挪威奧斯陸、瑞典斯德哥爾摩、日本京都、希臘雅典、澳洲雪梨、紐西蘭奧克蘭、德國慕尼黑、澳洲布里斯班、美國洛杉磯、新加坡、英國倫敦、加拿大溫哥華、美國邁阿密。

而全球生活成本最低的15個城市是：哥倫比亞麥德林、哥倫比亞波哥大、中國北京、美國紐奧良、義大利拿坡里、越南河內、泰國清邁、中國上海、秘魯利馬、印尼雅加達、南非約翰尼斯堡、泰國曼谷、阿聯酋阿布達比、智利聖地牙哥、南非開普敦。

