白宮幕僚長砲轟馬斯克：靠K他命度日的「獨斷怪人」

美國總統川普的核心幕僚、白宮幕僚長蘇西·威爾斯（Susie Wiles）近日公開批評特斯拉執行長馬斯克，直指其為「公開拉K的人」，並形容其行事風格獨斷且難以預測。威爾斯還質疑，馬斯克在社群媒體上發布的多篇脫序爭議言論，極大可能與其服用藥物有關。

據韓媒報導，威爾斯日前在接受《浮華世界》（Vanity Fair）專訪時直言不諱的表示，馬斯克多次在社群媒體上發布令人費解的貼文，極大可能是處於「服用K他命」的狀態。馬斯克過去的爭議行為不勝枚舉，包括曾分享擁護納粹元首希特勒的言論等。

事實上，馬斯克早在2023年就曾於社群媒體上公開辯護，聲稱K他命比「會讓人喪屍化」的抗憂鬱藥物更有效，並透露自己每兩週服用一次K他命來緩解憂鬱症狀。然而，法國專業健康雜誌《健康雜誌》（Santé Magazine）則進一步質疑，馬斯克在公開場合多次配戴墨鏡，極可能是為了遮掩服用K他命後產生的瞳孔反應與眼球異常症狀。

根據韓國媒體報導提供的醫學分析，K他命本質上是一種具備鎮痛效果的「解離性全身麻醉劑」。雖然臨床上主要用於手術前誘導麻醉或緩解慢性疼痛，但因其具有引發強烈幻覺的作用，經常被用於非法的娛樂用途。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

