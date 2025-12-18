奇招救生育率！北京祭13％「避孕稅」 網酸：下一步強制配種？

中國正面臨嚴重的人口萎縮危機，為了刺激生育率，當局甚至計畫取消避孕用品的免稅優惠。（示意圖，資料照）

為了挽救跌跌不休的生育率，中國政府除了發放津貼，現在更將腦筋動到了「避孕」上。據英國《衛報》報導，中國將於明年1月1日起，對保險套及其他避孕藥具徵收13%的增值稅，這標誌著自1993年以來實施長達30年的避孕用品免稅政策正式終結。

這項措施被包裹在2024年通過的新版增值稅法中，官方理由是為了現代化稅收制度。然而，外界普遍解讀這是北京當局為了刺激人口增長所祭出的最新手段。隨著中國人口連續3年萎縮，政府過去幾年推出的「紅蘿蔔」政策，如延長產假、試管嬰兒補助及生育津貼，成效似乎不如預期。

保險套變貴的消息在中國社群媒體引發譁然。一名微博用戶諷刺道：「現代社會是怎麼了？他們為了讓我們生孩子，真的是無所不用其極。」雖然一盒保險套漲價幅度可能僅數元人民幣，但這象徵著國家政策風向的轉變：從過去的「計劃生育」限制，轉向「不鼓勵避孕」。

雲南傳女性要回報經期

除了加稅，當局似乎也開始動用「棍棒」。報導指出，中國部分地區的女性近期接到政府官員的電話，詢問其月經週期與生育計畫。去年12月，雲南省某縣更被爆出要求女性向當局回報「最後一次月經日期」。當地衛生局辯稱這是為了識別孕婦，但網友痛批這簡直是「大規模配種」的監控手段。

對於加稅能否奏效，人口學家何亞福認為，既然國家政策已轉向鼓勵生育，恢復徵稅在邏輯上是合理的，但這對提高生育率「不太可能產生顯著效果」。

密西根大學社會學助理教授周韻（Yun Zhou）則分析，這項稅收不太可能改變人們的生育決定，它更像是一種來自政府的訊號，定義了何謂「理想的家庭行為」。她警告，若避孕管道因此變得困難，弱勢女性將首當其衝承受負面後果。

