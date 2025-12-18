為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本陸上自衛隊直升機 連續2天遭遇雷射照射

    2025/12/18
    圖為日本陸上自衛隊立川駐屯地UH-2直升機進行飛行訓練。（圖取自x.com/CAMP_TACHIKAWA）

    日本陸上自衛隊立川駐屯地今天表示，隸屬陸上自衛隊東部方面航空隊的一架UH-1J直升機，昨天傍晚約6時50分起，在靜岡縣伊豆縱貫自動車道的三島加茂交流道附近上空，遭到約1分鐘的「綠色」雷射照射。

    日本東京放送電視台（TBS）、SBS TV報導，根據立川駐屯地，該架直升機當時結束在濱松飛行場的起降訓練，正在返回立川駐屯地途中，機上有機長、副操縱士等3人，無人受傷，機體也沒有受損。

    此外，隸屬千葉縣木更津市的陸上自衛隊第1運輸直升機群第106飛行隊，16日在靜岡縣裾野市上空進行訓練時，一架CH-47JA直升機也在晚間8時至8時10分之間，遭到長達約10分鐘的雷射照射。

    根據木更津駐屯地，事發當時，直升機上共有包括飛行員在內共5人搭乘，無人受傷，機體也沒有受損。飛行隊已向木更津警察署及靜岡縣警方通報。

    這代表日本陸上自衛隊航空器連續兩天遭遇雷射照射。

    東部方面航空隊長、一等陸佐野澤友宏表示，「繼12月16日木更津駐屯地所屬直升機遭到雷射照射後，這次又發生訓練中隊員安全遭到威脅的惡質且危險行為，實在令人極為遺憾。這類行為絕不可被容許，我們將與相關機構合作，採取必要應對措施。」

    日本自衛隊戰機6日遭中國航空母艦遼寧號艦載機以雷達照射，引發日方強烈抗議，但這次使用的不是雷達，而是一般用於指示器等用途的雷射。

