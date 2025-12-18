無形健康威脅！家電排放大量超細懸浮微粒 「這個」最嚴重

研究顯示家用電器會排放大量超細顆粒物。示意圖。（彭博）

南韓1項新研究測量日常家用電器排放的室內空氣污染，揭示人們使用哪些電器前可能需要三思而後行。研究發表在《危險物質》期刊上。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，南韓釜山國立大學的研究團隊建立一個特殊的實驗艙，測量各種家家排超細懸浮微粒（UFP）的排放量。這些超細顆粒尺寸小於100奈米，小到足以進入人體深處。

研究團隊測試了不同類型的烤麵包機、氣炸鍋和吹風機，發現大多數電器都會排放大量超細懸浮微粒。最嚴重的屬於彈出式烤麵包機，即使裡面沒有麵包，它每分鐘也會排放約1.73兆個超細懸浮微粒。

雖然研究並未直接測量超細懸浮微粒對人體健康的潛在影響，但研究團隊的模擬表明，這些過於細小的超細懸浮微粒無法被鼻腔過濾掉，能夠深入成人和兒童的肺部。兒童的吸道較窄，可能更容易受到這些懸浮微粒長期滯留的危害。

除了超細懸浮微粒，研究團隊還在空氣中的懸浮微粒中發現了重金屬，諸如銅、鐵、鋁、銀和鈦。這些金屬很可能來自電器的線圈和馬達。研究人員指出，這些重金屬顆粒進入人體後，會增加細胞毒性和發炎的風險。

研究團隊希望未來能看到更多措施來提高家用電器的安全性，降低超細懸浮微粒排放量。研究成員說，製造商可以透過改進設計和提高效率來改善家用電器，但要真正實現變革仍可能需要更嚴格的監管。

