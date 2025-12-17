為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    捷克手搖店挺台遭中國人狂刷負評 老闆感謝台灣網友聲援

    2025/12/17 23:13 中央社
    挺台灣的捷克手搖飲店Lootea老闆在IG貼出2名年輕學生送給他的禮物，「一條繫著精美絲帶的禮物，上面寫著意義非凡的寄語」。（擷取自looteacz IG）

    捷克手搖飲店Lootea堅持用台灣原料製作珍珠奶茶，店內掛著「我們支持台灣」字樣的連帽衫，因挺台立場遭中國顧客留負評。此事遭揭露後，台灣網友紛紛留言打氣、拉高評分，Lootea創辦人Patrik告訴中央社記者，「感謝台灣人的支持，我們就像是一家人」。

    位在布拉格小城區的手搖飲店Lootea，主打珍珠奶茶系列，由捷克越南裔Tomás Dinh、Patrik Dinh兄弟兩人於2021年創立，堅持用台灣的原物料製作珍奶。

    中央社記者實地走訪Lootea，店面窗明几淨，飲品選項多元，從經典珍珠奶茶、水果茶、咖啡到含酒精的特調，一應俱全。

    特別的是，Lootea牆上掛著兩件連帽衫，上面印著「我們支持台灣」的字樣，以及兩條印有「民主自由的台灣人」與「堅強獨立的台灣魂」的絲帶。

    手搖店挺台遭中國人負評洗版 台灣網友留言助攻

    Patrik接受中央社記者專訪時表示：「我們支持台灣，店內所有的茶葉、珍珠、糖漿都是來自台灣。我們也試過中國的材料，但真的沒有台灣的好。」他也分享，Lootea連帽衫上的兩條絲帶，為台灣留學生贈與，是很溫暖的禮物。

    然而，Lootea的挺台舉動，讓許多中國顧客昨日在Google評論留下一顆星，並以「台獨全家爆炸」、「第一次見到台獨」等留言惡意洗版。

    Patrik說：「昨天情況很混亂，因為我們收到來自中國的惡意評論轟炸，其實我們並沒有討厭中國人。我們服務每一位顧客，不論他們來自哪裡。」

    Lootea被惡意洗負評的事件在社群平台Threads上被揭露後，吸引許多台灣網友到Lootea的Google評論留下5顆星，並紛紛留言：「原料都從台灣進口，真正道地的珍奶店」、「台灣友善、捷克必訪」、「捷克也有台派店家」等，讓Lootea「星等回升」。

    Patrik說：「從早上8點到12點，我們收到中國的惡意評論轟炸，而從下午1點起，台灣的支持評論就湧入。我們真的非常非常開心，台灣距離我們近1萬公里，他們支持我們，就像是一家人。」

    說起挺台原因，Patrik表示，中國與台灣關係，和俄羅斯與捷克有點相似，「所以我們支持台灣。我們不喜歡中國的共產主義。」

    Patrik表示，捷克人不太在意中國，但對俄羅斯態度明確。「許多捷克人因俄羅斯攻擊烏克蘭而批評俄羅斯。所以這跟我們支持台灣而非中國是一樣的。」

    捷克老闆迷珍奶 堅持用台灣原料捍衛正宗風味

    Patrik說，他知道珍珠奶茶起源於台灣，自己也很喜歡喝珍珠奶茶，這成為開店的契機。「我們想做得更好，因為在捷克，有很多店面使用中國的材料，但是它們的爆漿珍珠就沒有台灣的好吃，這樣會破壞珍珠奶茶的名聲。」

    他當場向記者示範，親手捏破爆漿珍珠並說明：「若使用中國的爆漿珍珠，口感會偏硬，還帶有些塑膠感，與台灣的那種自然爆漿口感截然不同。」

    然而，進口台灣的珍奶原物料不易，需經多層管道抵達捷克，Patrik說，「我們（捷克）這裡沒有港口，所有東西都要經過德國。」因此，Lootea透過德國公司，再由德方與台灣供應商接洽。冬季屬淡季，進貨量相對保守；夏季需求大增，採購數量提高。

    Patrik說，店內提供12種爆漿珍珠、6種果凍，與一些水晶珍珠、黑糖珍珠。他透露，「電鍋是煮珍珠最好的工具，因為可以穩定控制溫度。」

    Patrik分享，店內的品項多元，台灣人偏好奶茶，而水果茶比較適合歐洲人，小朋友則喜歡冰茶。開店前他曾和叔叔學習製作珍珠，如今在店內進行客製化調整，讓珍奶更符合捷克人的口味。

    捷克手搖飲店Lootea老闆回嗆惡意留言。（擷取Google評論）

