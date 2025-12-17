圍剿高市早苗 日媒：中國外交部要求多國大使選邊站

日媒報導，中國外交部自上月以來陸續召見東南亞等多國駐中國大使，就日本首相高市早苗的「台灣有事」發言表達批判後，要求各國支持中方的立場。（法新社）

日本電視台新聞網報導，根據多名外交消息人士透露，中國外交部從11月以來，召見駐北京的新加坡、菲律賓等東協（ASEAN）成員國的大使，主要是表達中方對高市發言的批評，並要求這些國家選邊站。

報導中指出，法國、德國等國的大使為安排本國領袖或內閣閣員訪中，而與中國外交部等單位進行協調時，也曾遭到同樣的要求。各國大使與中國共產黨高層幹部會面，也被反覆提出這類的要求。

熟悉日中關係的相關人士指出，這是一場國際宣傳戰，實際上是在逼迫各國表態，要求選邊站。

日本經濟新聞今天也有分析指出，習近平親信人心惶惶，在揣摩上意之下，擴大對日報復行動，對日制裁並非只有中國外交部，其他中央政府部門、其所屬國有企業，以及地方政府等，也都已經動起來。為了配合以習近平為首的中央大方向，相關單位至少必須採取1、2項「看得見的措施」，以此「累積政績點數」。

