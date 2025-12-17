為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    圍剿高市早苗 日媒：中國外交部要求多國大使選邊站

    2025/12/17 22:54 駐日特派員林翠儀／東京17日報導
    日媒報導，中國外交部自上月以來陸續召見東南亞等多國駐中國大使，就日本首相高市早苗的「台灣有事」發言表達批判後，要求各國支持中方的立場。（法新社）

    日媒報導，中國外交部自上月以來陸續召見東南亞等多國駐中國大使，就日本首相高市早苗的「台灣有事」發言表達批判後，要求各國支持中方的立場。（法新社）

    日媒報導，中國外交部自上月以來陸續召見東南亞等多國駐中國大使，就日本首相高市早苗的「台灣有事」發言表達批判後，要求各國支持中方的立場。

    日本電視台新聞網報導，根據多名外交消息人士透露，中國外交部從11月以來，召見駐北京的新加坡、菲律賓等東協（ASEAN）成員國的大使，主要是表達中方對高市發言的批評，並要求這些國家選邊站。

    報導中指出，法國、德國等國的大使為安排本國領袖或內閣閣員訪中，而與中國外交部等單位進行協調時，也曾遭到同樣的要求。各國大使與中國共產黨高層幹部會面，也被反覆提出這類的要求。

    熟悉日中關係的相關人士指出，這是一場國際宣傳戰，實際上是在逼迫各國表態，要求選邊站。

    日本經濟新聞今天也有分析指出，習近平親信人心惶惶，在揣摩上意之下，擴大對日報復行動，對日制裁並非只有中國外交部，其他中央政府部門、其所屬國有企業，以及地方政府等，也都已經動起來。為了配合以習近平為首的中央大方向，相關單位至少必須採取1、2項「看得見的措施」，以此「累積政績點數」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播