    德國國會拍板1.8兆元軍購 加速擴充軍備抗俄威脅

    2025/12/17 23:18 編譯管淑平／綜合報導
    德軍部隊9月參與演習。（歐新社檔案照）

    俄羅斯侵略烏克蘭對歐洲構成的威脅，正促使歐洲多國加強國防預算。德國國會議員17日批准總額約500億歐元（約1.8兆台幣）的軍事採購案，加速提高國防開支，因應俄羅斯構成的威脅。

    《法新社》、《路透》17日報導，這批將在未來數年進行的500億歐元採購案，是歷來德國武裝部隊最大採購案，內容包括防空系統飛彈、裝甲醫療車、衛星系統和新式軍服等多項裝備。

    德國國防部在聲明中說，「我們正在向（北大西洋公約組織）聯盟和我們的夥伴釋放訊號：德國正在領路，我們正在履行我們對聯盟的義務，並且承擔我們維護歐洲和平和安全的責任」。國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說，這項決定使政府和國會正邁向達成雄心勃勃的防衛承諾。

    俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，德國放下長期以來的和平主義傳統，開始大幅提高國防開支，整頓長期以來資金不足的武裝部隊。面對有關美國對歐洲安全承諾的憂慮日增，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也已將國防開支，排除在嚴格的債務規則限制之外。

