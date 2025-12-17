為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    范斯若爭取2028美總統提名 魯比歐表態：不會與他競爭

    2025/12/17 21:28 編譯盧永山／綜合報導
    如果2028年美國總統大選共和黨內出現競爭，美國國務卿魯比歐（圖右）近日受訪表示，只要副總統范斯（圖中）爭取提名，就不會上場與他競爭。（法新社檔案照）

    《紐約郵報》報導，如果2028年美國總統大選共和黨內出現競爭，美國國務卿魯比歐近日受訪表示，只要副總統范斯爭取提名，他就不會上場與他競爭。

    魯比歐在《浮華世界》雜誌16日刊出的專訪中表示，如果范斯出馬爭取總統提名，「他將是我們的被提名人，而我將是最早支持他的人之一」。

    現年54歲的魯比歐，以及41歲的范斯，一直被外界視為川普任期結束後共和黨內最有分量的2個接班人，川普先前也多次公開點名2人。今年10月川普在出訪亞洲的路途上曾表示，范斯表現非常出色，魯比歐也同樣優秀，如果2人搭配參選，幾乎「無人能擋」。雖然川普並沒有明確表態希望由誰來擔任共和黨總統候選人，但對這對組合的評價顯然很高。

    至於外界偶爾傳出「川普可能再度參選」的臆測，白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）表示，川普無意挑戰美國憲法關於總統任期的規定，卻坦言川普本人對外界這些討論並不排斥，更多時候是樂在其中。

    魯比歐曾任佛羅里達州聯邦參議員，曾出馬角逐共和黨內總統候選人，並與川普槓上，但隨著共和黨陣營的整合，他已成為川普團隊中的重要成員。

