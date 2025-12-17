澳洲邦代海灘「猶太」闆娘衰躺槍 貝果店慘遭負評洗版

邦代海灘槍擊案發生後，越來越多的澳洲猶太居民活在恐懼與不安下。示意圖。（法新社）

澳洲邦代海灘槍擊案發生後，一家深受當地居民喜愛的貝果店只因老闆是猶太裔，無端成為仇恨攻擊目標，狂刷「一星」負評。被迫捲入與槍擊案毫不相關的爭議，老闆直言，「太令人心灰意冷了，社會的同理心到底在哪？」

根據《Daily Mail》報導，邦代貝果店Lox in a Box的猶太裔老闆伯傑（Candy Berger）於IG發文回憶槍擊案當天透露，她與團隊就在現場服務顧客，所以她也對突如其來的攻擊事件感到悲痛與害怕；然而，隔天早上，當她鼓起勇氣準備起床上班，卻發現手機收件匣已被大量負評和惡意留言塞爆。

伯傑指出，在槍擊案才發生不到一天，其店鋪便收到了大量的「一星」負評，據猜測，這些惡意評分多半也與實際用餐體驗無關，而是部分民眾刻意針對她的猶太身分和以巴局勢宣洩情緒，「反猶主義不是在開玩笑……，發布偏激、負面反猶評論真的會對我們這樣的小企業相當不利。」

她也坦言，在以巴衝突發生後，她和她的員工經常面臨種種困難與挑戰，團隊目前正在接受安全培訓和應變訓練，以避免類似的悲劇再次重演。

槍擊案發生後幾個小時內，由猶太裔老闆經營的貝果店留言區突然湧入大量「一星」負評。（擷取自IG@loxinabox）

