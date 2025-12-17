德將參與烏俄戰後武裝維和 梅爾茨促記取明斯克協議錯信俄國教訓

德國總理梅爾茨。（美聯社）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）16日接受訪問，透露美國、歐洲和烏克蘭日前在柏林會談，有關提供烏克蘭的安全保證內容，指國際聯盟部隊將以武裝維護烏國領土安全，未來俄軍有任何違反停火協議的侵略舉動，將對之進行反擊，而德國部隊也將參與這支國際聯盟部隊。

《路透》、《彭博》報導，梅爾茨16日在德國第二電視台（ZDF）訪問中被追問，日前美國在柏林會議上所提出，可能的烏克蘭安全保證細節。他說，「我們會在交戰方之間維持一非軍事區，非常具體地說，我們也會在俄軍發動侵略和攻擊行動，採取相應反制行動。但是我們還沒到那一步」。

他警告，西方不能重蹈2014年「明斯克協議」（Minsk agreement）的覆轍。2014年3月俄羅斯併吞克里米亞後，德、法和烏、俄以及烏東自行成立的親俄頓內茨克、盧甘斯克共和國，於當年9月簽署該協議，信任莫斯科不會進一步攻擊烏克蘭。

梅爾茨說，支持烏克蘭的「志願者聯盟」國家將以武裝方式，確保烏國領土安全，例如維護其領空，而德國部隊可能加入維持此非軍事區的聯盟，相關規範將允許部隊進行相應的反擊。

由於第二次世界大戰納粹德國部隊所犯下的暴行，德國部隊部署前蘇聯領土是敏感議題，而梅爾茨的這段談話，是迄今最清楚訊號顯示，在烏俄達成和平協議後提供烏國的安全保障，德軍部隊將扮演核心角色。

