川普下令「全面封鎖」委內瑞拉油輪！美軍艦隊集結加勒比海

美國與委內瑞拉的緊張局勢急遽升溫。據《法新社》報導，美國總統川普16日晚間宣布，已下令對所有進出委內瑞拉的「受制裁油輪」實施「全面封鎖」（Total and Complete Blockade）。川普同時警告，美軍在加勒比海部署的龐大艦隊規模將持續擴大，直到委內瑞拉歸還被其「竊取」的石油與資產。

報導指出，川普透過其社群平台「真實社群」（Truth Social）發布這項命令，他在貼文中以全大寫英文字母強調：「今天，我下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底的封鎖。」川普聲稱，集結在加勒比海的美國海軍艦隊，包含世界最大的航空母艦，「只會變得更大」，除非委內瑞拉將過去從美國手中「偷走」的石油、土地及其他資產全數歸還。

川普所指的「被竊資產」，一般認為是指委內瑞拉在1970年代將石油產業國有化，以及後來在前總統查維茲（Hugo Chavez）執政期間，強迫外國公司將多數控制權移交給委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的歷史。川普在貼文中痛批：「非法的馬杜羅（Nicolas Maduro）政權利用這些來自被竊油田的石油來圖利自己，並資助毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架。」

面對美方指控，馬杜羅多次反擊，聲稱美國大規模的軍事部署是為了推翻他的政權，並假藉反毒行動的名義「竊取」委內瑞拉豐富的石油資源。委內瑞拉擁有的石油蘊藏量估計達3030億桶，居全球之冠。

美軍近期動作頻頻 專家憂委國經濟崩潰

事實上，川普政府近月來以打擊拉丁美洲毒品販運為由，在加勒比海進行了大規模軍事部署。據報導，美軍近期針對涉嫌運毒的船隻發動致命打擊，已造成超過90人死亡，上週更扣押了一艘離開委內瑞拉的油輪。

儘管美國早已對委內瑞拉石油產業實施制裁，但直接在海上「封鎖」出口將對該國經濟造成毀滅性打擊。委內瑞拉顧問公司Orinoco Research分析師費雷爾（Elias Ferrer）指出，若無法出口石油，委內瑞拉將面臨嚴重的外匯短缺，進而導致食物與藥品進口困難，恐引發全面性的經濟危機。報導也提到，委內瑞拉多年來一直透過黑市以折扣價出售原油，其主要買家為中國。

