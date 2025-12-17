路透民調：川普支持率跌至39％ 經濟表現未獲認同

路透/益普索最新民調顯示，美國總統川普近日支持率下滑，主因是共和黨選民對其經濟政策多有不滿。（美聯社）

路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）近日支持率下滑、接近本屆任期以來最低點，主因是共和黨選民對其經濟政策多有不滿。

路透報導，這項民調於14日結束、為期3天，僅39%的美國成年人認同川普的施政表現，低於本月稍早的41%，且與11月中旬的最低紀錄38%僅差1個百分點。

川普今年1月重返白宮時，支持率為47%，之後卻不斷下滑，尤其是在經濟管理方面。儘管早前美國政府停擺曾導致經濟數據蒐集中斷，不過許多經濟學者指出，雇主減少招聘的主要原因，正是川普對進口商品加徵關稅帶來衝擊。

民調顯示，只有33%美國成年人表示認同川普處理美國經濟的方式，這是今年該議題上的最低支持率。

儘管共和黨選民仍支持川普，85%認同他的整體表現，與本月稍早持平，但在最新民調中認為川普在經濟方面表現好的比例跌至72%，為今年以來最低，遜於本月初的78%。

川普去年贏得總統大選時承諾要振興經濟，改善民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）執政期間高通貨膨脹的困擾。但川普上任後，通膨率仍居高不下，接近3%，高於政府高層認為對經濟更為健康的2%水準。

此外，川普在生活成本議題上的支持率從本月稍早的31%下降到27%。這項線上民調彙整全美1016人的回覆，抽樣誤差為正負3個百分點。

