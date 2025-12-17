為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    路透民調：川普支持率跌至39％ 經濟表現未獲認同

    2025/12/17 11:10 即時新聞／綜合報導
    路透/益普索最新民調顯示，美國總統川普近日支持率下滑，主因是共和黨選民對其經濟政策多有不滿。（美聯社）

    路透/益普索最新民調顯示，美國總統川普近日支持率下滑，主因是共和黨選民對其經濟政策多有不滿。（美聯社）

    路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）近日支持率下滑、接近本屆任期以來最低點，主因是共和黨選民對其經濟政策多有不滿。

    路透報導，這項民調於14日結束、為期3天，僅39%的美國成年人認同川普的施政表現，低於本月稍早的41%，且與11月中旬的最低紀錄38%僅差1個百分點。

    川普今年1月重返白宮時，支持率為47%，之後卻不斷下滑，尤其是在經濟管理方面。儘管早前美國政府停擺曾導致經濟數據蒐集中斷，不過許多經濟學者指出，雇主減少招聘的主要原因，正是川普對進口商品加徵關稅帶來衝擊。

    民調顯示，只有33%美國成年人表示認同川普處理美國經濟的方式，這是今年該議題上的最低支持率。

    儘管共和黨選民仍支持川普，85%認同他的整體表現，與本月稍早持平，但在最新民調中認為川普在經濟方面表現好的比例跌至72%，為今年以來最低，遜於本月初的78%。

    川普去年贏得總統大選時承諾要振興經濟，改善民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）執政期間高通貨膨脹的困擾。但川普上任後，通膨率仍居高不下，接近3%，高於政府高層認為對經濟更為健康的2%水準。

    此外，川普在生活成本議題上的支持率從本月稍早的31%下降到27%。這項線上民調彙整全美1016人的回覆，抽樣誤差為正負3個百分點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播